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Российские морпехи взяли в плен украинских солдат в Суджанском районе - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 06.03.2025 (обновлено: 10:23 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/morpehi-2003351623.html
Российские морпехи взяли в плен украинских солдат в Суджанском районе
Российские морпехи взяли в плен украинских солдат в Суджанском районе - РИА Новости, 06.03.2025
Российские морпехи взяли в плен украинских солдат в Суджанском районе
Морские пехотинцы группировки войск "Север" при освобождении Суджанского района Курской области взяли в плен 11 солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:22:00+03:00
2025-03-06T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 6 мар – РИА Новости. Морские пехотинцы группировки войск "Север" при освобождении Суджанского района Курской области взяли в плен 11 солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Продолжается освобождение Курской области. Морские пехотинцы группировки войск "Север" смогли существенно продвинуться в лесном массиве на юге Суджанского района и захватить в плен 11 украинских военнослужащих", - сообщили агентству силовики. Ранее сообщалось, что украинские военные лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области. Российские военные установили огневой контроль трассой из Юнаковки (Сумская область Украины) в Суджу, после чего в ВСУ, у которых начались огромные проблемы с логистикой и ротацией, ее назвали "дорогой смерти". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
https://ria.ru/20250306/desantniki-2003350699.html
https://ria.ru/20250304/vsu-2002877391.html
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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские морпехи взяли в плен украинских солдат в Суджанском районе

Российские морпехи взяли в плен 11 солдат ВСУ в Суджанском районе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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КУРСК, 6 мар – РИА Новости. Морские пехотинцы группировки войск "Север" при освобождении Суджанского района Курской области взяли в плен 11 солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Продолжается освобождение Курской области. Морские пехотинцы группировки войск "Север" смогли существенно продвинуться в лесном массиве на юге Суджанского района и захватить в плен 11 украинских военнослужащих", - сообщили агентству силовики.
Десантники в курском приграничье берут в плен 10 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Разведчики ВДВ взяли в плен украинских военных при штурме в Курской области
Вчера, 10:09
Ранее сообщалось, что украинские военные лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области. Российские военные установили огневой контроль трассой из Юнаковки (Сумская область Украины) в Суджу, после чего в ВСУ, у которых начались огромные проблемы с логистикой и ротацией, ее назвали "дорогой смерти".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
Трое украинских военных добровольно сдались в плен под Ямполовкой в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Три боевика ВСУ добровольно сдались в плен в ДНР
4 марта, 04:06
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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