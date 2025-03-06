https://ria.ru/20250306/morpehi-2003351623.html
Российские морпехи взяли в плен украинских солдат в Суджанском районе
Российские морпехи взяли в плен украинских солдат в Суджанском районе - РИА Новости, 06.03.2025
Российские морпехи взяли в плен украинских солдат в Суджанском районе
Морские пехотинцы группировки войск "Север" при освобождении Суджанского района Курской области взяли в плен 11 солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:22:00+03:00
2025-03-06T10:22:00+03:00
2025-03-06T10:23:00+03:00
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КУРСК, 6 мар – РИА Новости. Морские пехотинцы группировки войск "Север" при освобождении Суджанского района Курской области взяли в плен 11 солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Продолжается освобождение Курской области. Морские пехотинцы группировки войск "Север" смогли существенно продвинуться в лесном массиве на юге Суджанского района и захватить в плен 11 украинских военнослужащих", - сообщили агентству силовики. Ранее сообщалось, что украинские военные лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области. Российские военные установили огневой контроль трассой из Юнаковки (Сумская область Украины) в Суджу, после чего в ВСУ, у которых начались огромные проблемы с логистикой и ротацией, ее назвали "дорогой смерти". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
https://ria.ru/20250306/desantniki-2003350699.html
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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские морпехи взяли в плен украинских солдат в Суджанском районе
Российские морпехи взяли в плен 11 солдат ВСУ в Суджанском районе
КУРСК, 6 мар – РИА Новости. Морские пехотинцы группировки войск "Север" при освобождении Суджанского района Курской области взяли в плен 11 солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Продолжается освобождение Курской области. Морские пехотинцы группировки войск "Север" смогли существенно продвинуться в лесном массиве на юге Суджанского района и захватить в плен 11 украинских военнослужащих", - сообщили агентству силовики.
Ранее сообщалось, что украинские военные лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области. Российские военные установили огневой контроль трассой из Юнаковки (Сумская область Украины) в Суджу, после чего в ВСУ, у которых начались огромные проблемы с логистикой и ротацией, ее назвали "дорогой смерти".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.