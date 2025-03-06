https://ria.ru/20250306/morpehi-2003351623.html

Российские морпехи взяли в плен украинских солдат в Суджанском районе

Российские морпехи взяли в плен украинских солдат в Суджанском районе - РИА Новости, 06.03.2025

Российские морпехи взяли в плен украинских солдат в Суджанском районе

Морские пехотинцы группировки войск "Север" при освобождении Суджанского района Курской области взяли в плен 11 солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:22:00+03:00

2025-03-06T10:22:00+03:00

2025-03-06T10:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 6 мар – РИА Новости. Морские пехотинцы группировки войск "Север" при освобождении Суджанского района Курской области взяли в плен 11 солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Продолжается освобождение Курской области. Морские пехотинцы группировки войск "Север" смогли существенно продвинуться в лесном массиве на юге Суджанского района и захватить в плен 11 украинских военнослужащих", - сообщили агентству силовики. Ранее сообщалось, что украинские военные лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области. Российские военные установили огневой контроль трассой из Юнаковки (Сумская область Украины) в Суджу, после чего в ВСУ, у которых начались огромные проблемы с логистикой и ротацией, ее назвали "дорогой смерти". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.

https://ria.ru/20250306/desantniki-2003350699.html

https://ria.ru/20250304/vsu-2002877391.html

курская область

россия

суджанский район

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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность