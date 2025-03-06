https://ria.ru/20250306/modem-2003317745.html
Компания "Гонец" разработала модем для передачи данных БПЛА
Компания "Гонец" разработала модем для передачи данных БПЛА - РИА Новости, 06.03.2025
Компания "Гонец" разработала модем для передачи данных БПЛА
Компания "Спутниковая система "Гонец" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") разработала компактный спутниковый модем для передачи данных, который можно... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T01:27:00+03:00
2025-03-06T01:27:00+03:00
2025-03-06T06:18:00+03:00
технологии
роскосмос
спутниковая система "гонец"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Компания "Спутниковая система "Гонец" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") разработала компактный спутниковый модем для передачи данных, который можно использовать, в том числе на БПЛА, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Компания "Спутниковая система "Гонец" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") разработала компактный спутниковый модем для передачи данных через спутниковую систему "Гонец". Характеристики устройства позволяют использовать его для организации спутниковых каналов, в том числе на беспилотных летательных аппаратах. На сегодняшний день модем является самым малогабаритным из отечественных абонентских устройств спутниковой связи", — говорится в сообщении. Как отметил генеральный директор компании Андрей Манойло, чьи слова приводятся на сайте, в разработке нового модема были решены несколько задач. Среди них — исключение в производстве комплектующих из недружественных стран и доступных на российском рынке, что исключает необходимость параллельного импорта и позволяет избежать задержек в поставках и переплат. Кроме того, модем имеет сверхмалые размеры и вес менее 100 грамм, что "находится на уровне мировых производителей модемного спутникового оборудования". Помимо этого, новый модем потребляет в 10 раз меньше энергии, чем текущий. "Характеристики нового устройства позволят системе "Гонец", в дополнение к уже обслуживаемым, предоставить спутниковые каналы в новых сегментах, в том числе на беспилотных летательных аппаратах различных типов. Модем успешно прошел обязательную сертификацию, и в самое ближайшее время мы начнём его серийное производство", — добавляется в сообщении, приводящем слова Манойло.
https://ria.ru/20250227/dron-2001846071.html
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технологии, роскосмос, спутниковая система "гонец"
Технологии, Роскосмос, Спутниковая система "Гонец"
Компания "Гонец" разработала модем для передачи данных БПЛА
Компания "Гонец" разработала компактный модем для передачи данных БПЛА
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Компания "Спутниковая система "Гонец" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") разработала компактный спутниковый модем для передачи данных, который можно использовать, в том числе на БПЛА, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Компания "Спутниковая система "Гонец" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос
") разработала компактный спутниковый модем для передачи данных через спутниковую систему "Гонец". Характеристики устройства позволяют использовать его для организации спутниковых каналов, в том числе на беспилотных летательных аппаратах. На сегодняшний день модем является самым малогабаритным из отечественных абонентских устройств спутниковой связи", — говорится в сообщении.
Как отметил генеральный директор компании Андрей Манойло, чьи слова приводятся на сайте, в разработке нового модема были решены несколько задач. Среди них — исключение в производстве комплектующих из недружественных стран и доступных на российском рынке, что исключает необходимость параллельного импорта и позволяет избежать задержек в поставках и переплат. Кроме того, модем имеет сверхмалые размеры и вес менее 100 грамм, что "находится на уровне мировых производителей модемного спутникового оборудования". Помимо этого, новый модем потребляет в 10 раз меньше энергии, чем текущий.
"Характеристики нового устройства позволят системе "Гонец", в дополнение к уже обслуживаемым, предоставить спутниковые каналы в новых сегментах, в том числе на беспилотных летательных аппаратах различных типов. Модем успешно прошел обязательную сертификацию, и в самое ближайшее время мы начнём его серийное производство", — добавляется в сообщении, приводящем слова Манойло.