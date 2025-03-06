В Белгородской области пострадавшим от обстрелов выделят 2,5 млрд рублей
Белгородские власти выделят 2,5 миллиарда рублей пострадавшим от обстрелов ВСУ
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 6 мар – РИА Новости. В Белгородской области 482 собственникам, чье жилье разрушено в результате обстрелов украинских войск, выделят 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на решение жилищного вопроса, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В ближайшее время ждем решения правительства Российской Федерации о выделении 2,5 миллиарда рублей, которые пойдут на приобретение жилья 482 семьям, которые потеряли свое жилье в результате обстрелов, или если это жилье находится в закрытых населенных пунктах, куда въезд запрещен", - пояснил Гладков в своем утреннем обращении в соцсетях.
Глава региона подчеркнул, что как только деньги поступят в бюджет Белгородской области, сразу начнется перечисление их пострадавшим семьям.
Как отметили в региональном правительстве, с начала 2023 года это уже четвертый транш, который регион получает из федерального бюджета для приобретения нового жилья пострадавшим жителям. Общая сумма поддержки составит порядка 23 миллиарда рублей. В 2023 году было перечислено 9,4 миллиарда рублей, в 2024 - 6,1 миллиарда рублей, в 2025 - 4,9 миллиарда рублей. Из более чем пяти тысяч пострадавших собственников, потерявших свое жилье, свыше 3,5 тысяч уже получили либо новые дома и квартиры, либо средства на их приобретение на спецсчета.
Среди муниципальных образований и населенных пунктов Белгородской области, в которых в результате атак ВСУ разрушено жилье город Белгород, села и поселки Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского округов.
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