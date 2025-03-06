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В Белгородской области пострадавшим от обстрелов выделят 2,5 млрд рублей - РИА Новости, 06.03.2025
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Белгородская область
 
10:14 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/mlrd-2003351231.html
В Белгородской области пострадавшим от обстрелов выделят 2,5 млрд рублей
В Белгородской области пострадавшим от обстрелов выделят 2,5 млрд рублей - РИА Новости, 06.03.2025
В Белгородской области пострадавшим от обстрелов выделят 2,5 млрд рублей
В Белгородской области 482 собственникам, чье жилье разрушено в результате обстрелов украинских войск, выделят 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:14:00+03:00
2025-03-06T10:14:00+03:00
белгородская область
жилье
белгород
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БЕЛГОРОД, 6 мар – РИА Новости. В Белгородской области 482 собственникам, чье жилье разрушено в результате обстрелов украинских войск, выделят 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на решение жилищного вопроса, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В ближайшее время ждем решения правительства Российской Федерации о выделении 2,5 миллиарда рублей, которые пойдут на приобретение жилья 482 семьям, которые потеряли свое жилье в результате обстрелов, или если это жилье находится в закрытых населенных пунктах, куда въезд запрещен", - пояснил Гладков в своем утреннем обращении в соцсетях. Глава региона подчеркнул, что как только деньги поступят в бюджет Белгородской области, сразу начнется перечисление их пострадавшим семьям. Как отметили в региональном правительстве, с начала 2023 года это уже четвертый транш, который регион получает из федерального бюджета для приобретения нового жилья пострадавшим жителям. Общая сумма поддержки составит порядка 23 миллиарда рублей. В 2023 году было перечислено 9,4 миллиарда рублей, в 2024 - 6,1 миллиарда рублей, в 2025 - 4,9 миллиарда рублей. Из более чем пяти тысяч пострадавших собственников, потерявших свое жилье, свыше 3,5 тысяч уже получили либо новые дома и квартиры, либо средства на их приобретение на спецсчета. Среди муниципальных образований и населенных пунктов Белгородской области, в которых в результате атак ВСУ разрушено жилье город Белгород, села и поселки Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского округов.
https://ria.ru/20250304/baza-2002916591.html
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жилье, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Жилье, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области пострадавшим от обстрелов выделят 2,5 млрд рублей

Белгородские власти выделят 2,5 миллиарда рублей пострадавшим от обстрелов ВСУ

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 6 мар – РИА Новости. В Белгородской области 482 собственникам, чье жилье разрушено в результате обстрелов украинских войск, выделят 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на решение жилищного вопроса, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В ближайшее время ждем решения правительства Российской Федерации о выделении 2,5 миллиарда рублей, которые пойдут на приобретение жилья 482 семьям, которые потеряли свое жилье в результате обстрелов, или если это жилье находится в закрытых населенных пунктах, куда въезд запрещен", - пояснил Гладков в своем утреннем обращении в соцсетях.
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Глава региона подчеркнул, что как только деньги поступят в бюджет Белгородской области, сразу начнется перечисление их пострадавшим семьям.
Как отметили в региональном правительстве, с начала 2023 года это уже четвертый транш, который регион получает из федерального бюджета для приобретения нового жилья пострадавшим жителям. Общая сумма поддержки составит порядка 23 миллиарда рублей. В 2023 году было перечислено 9,4 миллиарда рублей, в 2024 - 6,1 миллиарда рублей, в 2025 - 4,9 миллиарда рублей. Из более чем пяти тысяч пострадавших собственников, потерявших свое жилье, свыше 3,5 тысяч уже получили либо новые дома и квартиры, либо средства на их приобретение на спецсчета.
Среди муниципальных образований и населенных пунктов Белгородской области, в которых в результате атак ВСУ разрушено жилье город Белгород, села и поселки Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского округов.
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