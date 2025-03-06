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Мишустин: семьи будут чаще ездить по России благодаря льготным билетам - РИА Новости, 06.03.2025
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16:43 06.03.2025 (обновлено: 16:44 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/mishustin-2003438005.html
Мишустин: семьи будут чаще ездить по России благодаря льготным билетам
Мишустин: семьи будут чаще ездить по России благодаря льготным билетам - РИА Новости, 06.03.2025
Мишустин: семьи будут чаще ездить по России благодаря льготным билетам
Российские семьи станут чаще путешествовать по стране благодаря круглогодичной скидке на проезд в поездах дальнего следования для детей от 10 до 18 лет, сообщил РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:43:00+03:00
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общество
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские семьи станут чаще путешествовать по стране благодаря круглогодичной скидке на проезд в поездах дальнего следования для детей от 10 до 18 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания кабмина в четверг. Ранее скидка в 50 процентов на стоимость проезда в поездах дальнего следования действовала только с сентября по май для школьников, которые получали очное образование, пояснил Мишустин. Для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, льгота не применялась. "Мы считаем это неправильно. Теперь сделаем такую льготу круглогодичной, распространим ее для всех ребят от 10 до 18 лет в независимости от места и формы обучения. Никаких подтверждающих документов из учебных заведений предоставлять не потребуется. Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, как следствие, семьи станут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних каникул", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин: семьи будут чаще ездить по России благодаря льготным билетам

Мишустин: семьи будут чаще ездить по РФ благодаря льготам на проезд в поездах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские семьи станут чаще путешествовать по стране благодаря круглогодичной скидке на проезд в поездах дальнего следования для детей от 10 до 18 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания кабмина в четверг.
Ранее скидка в 50 процентов на стоимость проезда в поездах дальнего следования действовала только с сентября по май для школьников, которые получали очное образование, пояснил Мишустин. Для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, льгота не применялась.
"Мы считаем это неправильно. Теперь сделаем такую льготу круглогодичной, распространим ее для всех ребят от 10 до 18 лет в независимости от места и формы обучения. Никаких подтверждающих документов из учебных заведений предоставлять не потребуется. Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, как следствие, семьи станут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних каникул", - сказал Мишустин.
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