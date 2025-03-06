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Школьница из Луганска призвала Вэнса закрыть "Миротворец" - РИА Новости, 06.03.2025
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07:02 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/mirotvorets-2003333008.html
Школьница из Луганска призвала Вэнса закрыть "Миротворец"
Школьница из Луганска призвала Вэнса закрыть "Миротворец" - РИА Новости, 06.03.2025
Школьница из Луганска призвала Вэнса закрыть "Миротворец"
Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского "Миротворца", призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса закрыть этот скандальный сайт. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T07:02:00+03:00
2025-03-06T07:02:00+03:00
украина
луганск
европа
фаина савенкова
тулси габбард
гонсало лира
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского "Миротворца", призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса закрыть этот скандальный сайт. Фаине Савенкове 16 лет, она - молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года - на тот момент 12-летняя - Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе. "На Украине существует сайт "Миротворец", где есть персональные данные множества американских политиков и известных людей, в том числе (главы нацразведки США - ред.) Тулси Габбард… Господин Трамп обещал, что он будет защищать свободу слова в мире. Так давайте начнем с освобождения политических заключенных и закрытия сайта "Миротворец", — сказала Савенкова в обращении к Вэнсу, запись которого имеется в распоряжении РИА Новости. Она рассказала, что сайт создан для запугивания людей и сбора информации, которая может использоваться для подготовки убийств неугодных киевскому режиму. Школьница отметила, что ее поразило, что в Европе не замечают отсутствия свободы слова, точно так же как отсутствие демократии на Украине. "Господин вице-президент, вы можете поверить, что на Украине сажают в тюрьму людей, которые не участвуют в политических событиях?", - поинтересовалась Савенкова. Она привела пример, в частности с американским журналистом и блогером Гонсало Лирой, ранее скончавшимся в украинской тюрьме. "Свобода слова начинается с малого - свободы творчества и отсутствия угроз из-за другого мнения", - заключила школьница.
https://ria.ru/20241115/mirotvorets-1983904492.html
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украина, луганск, европа, фаина савенкова, тулси габбард, гонсало лира
Украина, Луганск, Европа, Фаина Савенкова, Тулси Габбард, Гонсало Лира
Школьница из Луганска призвала Вэнса закрыть "Миротворец"

Школьница из Луганска Савенкова призвала Вэнса закрыть "Миротворец"

© AP Photo / Matthias SchraderДжей-Ди Вэнс
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского "Миротворца", призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса закрыть этот скандальный сайт.
Фаине Савенкове 16 лет, она - молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года - на тот момент 12-летняя - Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Роберт Кеннеди-младший находится на сайте "Миротворец" с 2023 года
15 ноября 2024, 10:59
"На Украине существует сайт "Миротворец", где есть персональные данные множества американских политиков и известных людей, в том числе (главы нацразведки США - ред.) Тулси Габбард… Господин Трамп обещал, что он будет защищать свободу слова в мире. Так давайте начнем с освобождения политических заключенных и закрытия сайта "Миротворец", — сказала Савенкова в обращении к Вэнсу, запись которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Она рассказала, что сайт создан для запугивания людей и сбора информации, которая может использоваться для подготовки убийств неугодных киевскому режиму.
Школьница отметила, что ее поразило, что в Европе не замечают отсутствия свободы слова, точно так же как отсутствие демократии на Украине.
"Господин вице-президент, вы можете поверить, что на Украине сажают в тюрьму людей, которые не участвуют в политических событиях?", - поинтересовалась Савенкова.
Она привела пример, в частности с американским журналистом и блогером Гонсало Лирой, ранее скончавшимся в украинской тюрьме.
"Свобода слова начинается с малого - свободы творчества и отсутствия угроз из-за другого мнения", - заключила школьница.
Мария Певчих* - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Певчих* внесли на украинский сайт "Миротворец"
15 января, 13:06
 
УкраинаЛуганскЕвропаФаина СавенковаТулси ГаббардГонсало Лира
 
 
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