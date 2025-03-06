Школьница из Луганска призвала Вэнса закрыть "Миротворец"
Школьница из Луганска Савенкова призвала Вэнса закрыть "Миротворец"
© AP Photo / Matthias SchraderДжей-Ди Вэнс
© AP Photo / Matthias Schrader
Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского "Миротворца", призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса закрыть этот скандальный сайт.
Фаине Савенкове 16 лет, она - молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года - на тот момент 12-летняя - Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
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"На Украине существует сайт "Миротворец", где есть персональные данные множества американских политиков и известных людей, в том числе (главы нацразведки США - ред.) Тулси Габбард… Господин Трамп обещал, что он будет защищать свободу слова в мире. Так давайте начнем с освобождения политических заключенных и закрытия сайта "Миротворец", — сказала Савенкова в обращении к Вэнсу, запись которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Она рассказала, что сайт создан для запугивания людей и сбора информации, которая может использоваться для подготовки убийств неугодных киевскому режиму.
"Господин вице-президент, вы можете поверить, что на Украине сажают в тюрьму людей, которые не участвуют в политических событиях?", - поинтересовалась Савенкова.
Она привела пример, в частности с американским журналистом и блогером Гонсало Лирой, ранее скончавшимся в украинской тюрьме.
"Свобода слова начинается с малого - свободы творчества и отсутствия угроз из-за другого мнения", - заключила школьница.
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