https://ria.ru/20250306/mirotvorets-2003333008.html

Школьница из Луганска призвала Вэнса закрыть "Миротворец"

Школьница из Луганска призвала Вэнса закрыть "Миротворец" - РИА Новости, 06.03.2025

Школьница из Луганска призвала Вэнса закрыть "Миротворец"

Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского "Миротворца", призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса закрыть этот скандальный сайт. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T07:02:00+03:00

2025-03-06T07:02:00+03:00

2025-03-06T07:02:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского "Миротворца", призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса закрыть этот скандальный сайт. Фаине Савенкове 16 лет, она - молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года - на тот момент 12-летняя - Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе. "На Украине существует сайт "Миротворец", где есть персональные данные множества американских политиков и известных людей, в том числе (главы нацразведки США - ред.) Тулси Габбард… Господин Трамп обещал, что он будет защищать свободу слова в мире. Так давайте начнем с освобождения политических заключенных и закрытия сайта "Миротворец", — сказала Савенкова в обращении к Вэнсу, запись которого имеется в распоряжении РИА Новости. Она рассказала, что сайт создан для запугивания людей и сбора информации, которая может использоваться для подготовки убийств неугодных киевскому режиму. Школьница отметила, что ее поразило, что в Европе не замечают отсутствия свободы слова, точно так же как отсутствие демократии на Украине. "Господин вице-президент, вы можете поверить, что на Украине сажают в тюрьму людей, которые не участвуют в политических событиях?", - поинтересовалась Савенкова. Она привела пример, в частности с американским журналистом и блогером Гонсало Лирой, ранее скончавшимся в украинской тюрьме. "Свобода слова начинается с малого - свободы творчества и отсутствия угроз из-за другого мнения", - заключила школьница.

https://ria.ru/20241115/mirotvorets-1983904492.html

https://ria.ru/20250115/pevchikh-1993825730.html

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украина, луганск, европа, фаина савенкова, тулси габбард, гонсало лира