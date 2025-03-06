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Помощник Миронова заявил, что с актером все в порядке - РИА Новости, 06.03.2025
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09:41 06.03.2025 (обновлено: 09:43 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/mironov-2003346554.html
Помощник Миронова заявил, что с актером все в порядке
Помощник Миронова заявил, что с актером все в порядке - РИА Новости, 06.03.2025
Помощник Миронова заявил, что с актером все в порядке
Помощник народного артиста России Евгения Миронова опроверг РИА Новости сообщения о его госпитализации, отметив, что с актером все в порядке. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:41:00+03:00
2025-03-06T09:43:00+03:00
евгений миронов
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Помощник народного артиста России Евгения Миронова опроверг РИА Новости сообщения о его госпитализации, отметив, что с актером все в порядке.Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Миронов якобы госпитализирован из-за проблем с сердцем."Нет, конечно. Все в порядке", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли артист госпитализирован и как его самочувствие.
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евгений миронов, происшествия, россия
Евгений Миронов, Происшествия, Россия
Помощник Миронова заявил, что с актером все в порядке

Помощник Миронова опроверг сообщения о его госпитализации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЕвгений Миронов
Евгений Миронов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Помощник народного артиста России Евгения Миронова опроверг РИА Новости сообщения о его госпитализации, отметив, что с актером все в порядке.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Миронов якобы госпитализирован из-за проблем с сердцем.
"Нет, конечно. Все в порядке", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли артист госпитализирован и как его самочувствие.
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