https://ria.ru/20250306/mironov-2003346554.html

Помощник Миронова заявил, что с актером все в порядке

Помощник Миронова заявил, что с актером все в порядке - РИА Новости, 06.03.2025

Помощник Миронова заявил, что с актером все в порядке

Помощник народного артиста России Евгения Миронова опроверг РИА Новости сообщения о его госпитализации, отметив, что с актером все в порядке. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:41:00+03:00

2025-03-06T09:41:00+03:00

2025-03-06T09:43:00+03:00

евгений миронов

происшествия

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Помощник народного артиста России Евгения Миронова опроверг РИА Новости сообщения о его госпитализации, отметив, что с актером все в порядке.Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Миронов якобы госпитализирован из-за проблем с сердцем."Нет, конечно. Все в порядке", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли артист госпитализирован и как его самочувствие.

https://ria.ru/20241019/pankratov-chernyy-1978884830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евгений миронов, происшествия, россия