https://ria.ru/20250306/minpromtorg-2003486035.html
Минпромторг оценил эффективность механизм параллельного импорта
Минпромторг оценил эффективность механизм параллельного импорта - РИА Новости, 06.03.2025
Минпромторг оценил эффективность механизм параллельного импорта
Отказываться от механизма параллельного импорта в России или изменять его пока не планируется, так как схема имеет положительный эффект для отечественного... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:15:00+03:00
2025-03-06T19:15:00+03:00
2025-03-06T19:15:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Отказываться от механизма параллельного импорта в России или изменять его пока не планируется, так как схема имеет положительный эффект для отечественного бизнеса, потребителей страны, а также для иностранных производителей, работающих на территории РФ, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Мы такую задачу пока даже не обсуждаем. По нашим оценкам, по оценкам бизнеса, в том числе иностранного, который работает в России, каких-то системных жалоб или нареканий на работу механизма нет. То есть и потребители, и бизнес, и государство одинаково оценивают его эффективность. Нет смысла говорить о том, что его надо как-то менять или отменять. Работаем точно так, как есть", - сказал Чекушов. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
https://ria.ru/20250216/gosduma-1999639798.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг оценил эффективность механизм параллельного импорта
Минпромторг пока не планирует отказываться от механизма параллельного импорта