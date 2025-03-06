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ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 06.03.2025 (обновлено: 12:14 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/minoborony-2003371679.html
ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 06.03.2025
ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:09:00+03:00
2025-03-06T12:14:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рассоховатое, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250306/ssha-2003228690.html
россия
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий "Севера"

Минобороны: ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рассоховатое, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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