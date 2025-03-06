https://ria.ru/20250306/minoborony-2003371679.html

ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 06.03.2025

ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:09:00+03:00

2025-03-06T12:09:00+03:00

2025-03-06T12:14:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рассоховатое, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250306/ssha-2003228690.html

россия

харьковская область

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область