Рейтинг@Mail.ru
В Курской области женщина подорвалась на украинской мине - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/mina-2003509919.html
В Курской области женщина подорвалась на украинской мине
В Курской области женщина подорвалась на украинской мине - РИА Новости, 06.03.2025
В Курской области женщина подорвалась на украинской мине
Жительница Курской области получила минно-взрывную травму, наступив на украинскую мину "лепесток" в Льговском районе, она доставлена в больницу, сообщил врио... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T22:58:00+03:00
2025-03-06T22:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
льговский район
курская область
александр хинштейн
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
КУРСК, 6 мар - РИА Новости. Жительница Курской области получила минно-взрывную травму, наступив на украинскую мину "лепесток" в Льговском районе, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Очередная жертва украинских атак. Сегодня женщина 1979 года рождения в Льговском районе наступила на мину-лепесток. С минно-взрывной травмой и травмой стопы она доставлена в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что сейчас жизни женщины ничего не угрожает. "Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому! Враг использует подлые атаки, пытаясь ранить наших мирных людей, ударить по гражданской инфраструктуре, разрушить дома. Пожалуйста, не возвращайтесь в "серую зону" - это реальная угроза жизни и здоровью!" - заключил врио губернатора.
https://ria.ru/20250306/ataki-2003503069.html
https://ria.ru/20250306/voennye-2003461983.html
льговский район
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, льговский район, курская область, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Льговский район, Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области женщина подорвалась на украинской мине

В Курской области женщина получила травму стопы, наступив на мину ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 6 мар - РИА Новости. Жительница Курской области получила минно-взрывную травму, наступив на украинскую мину "лепесток" в Льговском районе, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Очередная жертва украинских атак. Сегодня женщина 1979 года рождения в Льговском районе наступила на мину-лепесток. С минно-взрывной травмой и травмой стопы она доставлена в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В ДНР из-за атак ВСУ пострадали 11 человек
Вчера, 21:27
Он уточнил, что сейчас жизни женщины ничего не угрожает.
"Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому! Враг использует подлые атаки, пытаясь ранить наших мирных людей, ударить по гражданской инфраструктуре, разрушить дома. Пожалуйста, не возвращайтесь в "серую зону" - это реальная угроза жизни и здоровью!" - заключил врио губернатора.
Российские военные: положение ВСУ в Курской области ухудшается с каждым днем - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного
Вчера, 17:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛьговский районКурская областьАлександр ХинштейнРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала