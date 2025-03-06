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В Курской области женщина подорвалась на украинской мине
В Курской области женщина подорвалась на украинской мине - РИА Новости, 06.03.2025
В Курской области женщина подорвалась на украинской мине
Жительница Курской области получила минно-взрывную травму, наступив на украинскую мину "лепесток" в Льговском районе, она доставлена в больницу, сообщил врио... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T22:58:00+03:00
2025-03-06T22:58:00+03:00
2025-03-06T22:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
льговский район
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александр хинштейн
россия
вооруженные силы украины
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КУРСК, 6 мар - РИА Новости. Жительница Курской области получила минно-взрывную травму, наступив на украинскую мину "лепесток" в Льговском районе, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Очередная жертва украинских атак. Сегодня женщина 1979 года рождения в Льговском районе наступила на мину-лепесток. С минно-взрывной травмой и травмой стопы она доставлена в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что сейчас жизни женщины ничего не угрожает. "Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому! Враг использует подлые атаки, пытаясь ранить наших мирных людей, ударить по гражданской инфраструктуре, разрушить дома. Пожалуйста, не возвращайтесь в "серую зону" - это реальная угроза жизни и здоровью!" - заключил врио губернатора.
https://ria.ru/20250306/ataki-2003503069.html
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происшествия, льговский район, курская область, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Льговский район, Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области женщина подорвалась на украинской мине
В Курской области женщина получила травму стопы, наступив на мину ВСУ