https://ria.ru/20250306/mina-2003313956.html

Жителей дома в Ленобласти эвакуировали из-за мины времен ВОВ

Жителей дома в Ленобласти эвакуировали из-за мины времен ВОВ - РИА Новости, 06.03.2025

Жителей дома в Ленобласти эвакуировали из-за мины времен ВОВ

Жителей многоквартирного дома из поселка Хвалово в Ленобласти эвакуировали из-за мины времен Великой Отечественной войны, которую могли принести в квартиру... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T00:35:00+03:00

2025-03-06T00:35:00+03:00

2025-03-06T00:35:00+03:00

происшествия

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Жителей многоквартирного дома из поселка Хвалово в Ленобласти эвакуировали из-за мины времен Великой Отечественной войны, которую могли принести в квартиру любители собирать черный металл, сообщил РИА Новости глава МО Хваловское сельское поселение Евгений Шнейвас. "Когда на месте работали правоохранители, ожидавшие прибытия взрывотехников, жильцов эвакуировали и разместили в местном Доме культуры. Сейчас все уже дома, специалисты-взрывотехники обнаружили опасный предмет и увезли его с собой для проведения экспертизы", - рассказал Шнейвас. Он добавил, что, скорее всего, противопехотную мину времен Великой Отечественной войны принесли домой собиратели черного металла, сейчас все обстоятельства выясняют правоохранительные органы.

https://ria.ru/20250211/pridnestrove-1998631066.html

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происшествия, жилье