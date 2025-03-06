https://ria.ru/20250306/mina-2003313956.html
Жителей дома в Ленобласти эвакуировали из-за мины времен ВОВ
Жителей дома в Ленобласти эвакуировали из-за мины времен ВОВ - РИА Новости, 06.03.2025
Жителей дома в Ленобласти эвакуировали из-за мины времен ВОВ
Жителей многоквартирного дома из поселка Хвалово в Ленобласти эвакуировали из-за мины времен Великой Отечественной войны, которую могли принести в квартиру... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T00:35:00+03:00
2025-03-06T00:35:00+03:00
2025-03-06T00:35:00+03:00
происшествия
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Жителей многоквартирного дома из поселка Хвалово в Ленобласти эвакуировали из-за мины времен Великой Отечественной войны, которую могли принести в квартиру любители собирать черный металл, сообщил РИА Новости глава МО Хваловское сельское поселение Евгений Шнейвас. "Когда на месте работали правоохранители, ожидавшие прибытия взрывотехников, жильцов эвакуировали и разместили в местном Доме культуры. Сейчас все уже дома, специалисты-взрывотехники обнаружили опасный предмет и увезли его с собой для проведения экспертизы", - рассказал Шнейвас. Он добавил, что, скорее всего, противопехотную мину времен Великой Отечественной войны принесли домой собиратели черного металла, сейчас все обстоятельства выясняют правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250211/pridnestrove-1998631066.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье
Жителей дома в Ленобласти эвакуировали из-за мины времен ВОВ
В Ленобласти жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за мины времен ВОВ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Жителей многоквартирного дома из поселка Хвалово в Ленобласти эвакуировали из-за мины времен Великой Отечественной войны, которую могли принести в квартиру любители собирать черный металл, сообщил РИА Новости глава МО Хваловское сельское поселение Евгений Шнейвас.
"Когда на месте работали правоохранители, ожидавшие прибытия взрывотехников, жильцов эвакуировали и разместили в местном Доме культуры. Сейчас все уже дома, специалисты-взрывотехники обнаружили опасный предмет и увезли его с собой для проведения экспертизы", - рассказал Шнейвас.
Он добавил, что, скорее всего, противопехотную мину времен Великой Отечественной войны принесли домой собиратели черного металла, сейчас все обстоятельства выясняют правоохранительные органы.