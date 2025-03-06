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СМИ: в России зафиксировали рекордный приток мигрантов - РИА Новости, 06.03.2025
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01:19 06.03.2025 (обновлено: 01:26 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/migranty-2003317361.html
СМИ: в России зафиксировали рекордный приток мигрантов
СМИ: в России зафиксировали рекордный приток мигрантов - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: в России зафиксировали рекордный приток мигрантов
По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек, следует из отчета Росстата. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T01:19:00+03:00
2025-03-06T01:26:00+03:00
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек, следует из отчета Росстата.Также в докладе отмечается, что миграционный прирост на 95,4 процента компенсировал естественную убыль населения.Как сообщает РБК со ссылкой на открытые статистические данные, ранее подобный миграционный прирост в России фиксировался в 1995 году и составлял 599 тысяч человек.По данным издания, на опубликованные показатели повлиял новый метод сбора и обработки информации Росстатом, который в 2011 году перешел на текущую методологию учета мигрантов, а также новый порядок передачи данных из МВД — с 2024 года они передаются в Росстат в электронном формате на ежедневной основе.Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что необходимо открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов и не зацикливаться на привычных странах, рассматривая также новые регионы — например, Мьянму, которая при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, 6 миллионов человек трудовых ресурсов.
https://ria.ru/20250301/lukyanov-2002470703.html
https://ria.ru/20250305/putin-2003193493.html
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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
СМИ: в России зафиксировали рекордный приток мигрантов

РБК: в России установлен номинальный миграционный рекорд с 1995 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМигрант
Мигрант - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек, следует из отчета Росстата.
Также в докладе отмечается, что миграционный прирост на 95,4 процента компенсировал естественную убыль населения.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Лукьянов призвал к поддержке "ценностной миграции" русских из-за рубежа
1 марта, 16:55
Как сообщает РБК со ссылкой на открытые статистические данные, ранее подобный миграционный прирост в России фиксировался в 1995 году и составлял 599 тысяч человек.
По данным издания, на опубликованные показатели повлиял новый метод сбора и обработки информации Росстатом, который в 2011 году перешел на текущую методологию учета мигрантов, а также новый порядок передачи данных из МВД — с 2024 года они передаются в Росстат в электронном формате на ежедневной основе.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что необходимо открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов и не зацикливаться на привычных странах, рассматривая также новые регионы — например, Мьянму, которая при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, 6 миллионов человек трудовых ресурсов.
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Вчера, 13:50
 
ОбществоРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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