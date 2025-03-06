https://ria.ru/20250306/migranty-2003317361.html

СМИ: в России зафиксировали рекордный приток мигрантов

СМИ: в России зафиксировали рекордный приток мигрантов - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ: в России зафиксировали рекордный приток мигрантов

По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек, следует из отчета Росстата. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T01:19:00+03:00

2025-03-06T01:19:00+03:00

2025-03-06T01:26:00+03:00

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек, следует из отчета Росстата.Также в докладе отмечается, что миграционный прирост на 95,4 процента компенсировал естественную убыль населения.Как сообщает РБК со ссылкой на открытые статистические данные, ранее подобный миграционный прирост в России фиксировался в 1995 году и составлял 599 тысяч человек.По данным издания, на опубликованные показатели повлиял новый метод сбора и обработки информации Росстатом, который в 2011 году перешел на текущую методологию учета мигрантов, а также новый порядок передачи данных из МВД — с 2024 года они передаются в Росстат в электронном формате на ежедневной основе.Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что необходимо открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов и не зацикливаться на привычных странах, рассматривая также новые регионы — например, Мьянму, которая при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, 6 миллионов человек трудовых ресурсов.

https://ria.ru/20250301/lukyanov-2002470703.html

https://ria.ru/20250305/putin-2003193493.html

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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)