https://ria.ru/20250306/mid-2003433773.html
Молдавии бы не было, если бы ее не освободила Красная Армия, заявили в МИД
Молдавии бы не было, если бы ее не освободила Красная Армия, заявили в МИД - РИА Новости, 06.03.2025
Молдавии бы не было, если бы ее не освободила Красная Армия, заявили в МИД
Прозвучавшее в Кишиневе заявление, что, если бы не Красная Армия в 1944 году, "все были бы счастливее", является чудовищным - если бы не советские... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:30:00+03:00
2025-03-06T16:30:00+03:00
2025-03-06T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Прозвучавшее в Кишиневе заявление, что, если бы не Красная Армия в 1944 году, "все были бы счастливее", является чудовищным - если бы не советские солдаты-освободители, то Молдавии бы не было, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее глава молдавского минздрава Алла Немеренко заявила, что "все были бы счастливее, если бы Молдавию не освободила Красная Армия". "Это чудовищное высказывание. Очень страшное. Потому что, если бы советские солдаты не освободили Молдавию - а советские солдаты состояли в том числе из молдаван, - то Молдавии и не было бы", - сказала Захарова на брифинге, комментируя слова Немеренко. Представитель российского МИД добавила, что в настоящее время власти в Кишиневе уничтожают собственную культурную идентичность. "Они делают то, что тогда не позволили сделать советские солдаты, которые отстояли Молдавию в ее этнокультурной самобытности", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20250306/moldavija-2003353003.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, мария захарова
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Мария Захарова
Молдавии бы не было, если бы ее не освободила Красная Армия, заявили в МИД
Захарова: Молдавии бы не было, если бы ее не освободила Красная Армия