https://ria.ru/20250306/mid-2003355940.html

"Оторванные от жизни". В МИД России прокомментировали заявления Макрона

"Оторванные от жизни". В МИД России прокомментировали заявления Макрона - РИА Новости, 06.03.2025

"Оторванные от жизни". В МИД России прокомментировали заявления Макрона

Заявления президента Франции часто оторваны от жизни и противоречат его предыдущим высказываниям, заявила официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:45:00+03:00

2025-03-06T10:45:00+03:00

2025-03-06T12:04:00+03:00

россия

эммануэль макрон

мария захарова

франция

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Заявления президента Франции часто оторваны от жизни и противоречат его предыдущим высказываниям, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова Эммануэля Макрона о французском ядерном арсенале."У него каждый день какие-то совершенно оторванные от жизни, противоречащие предыдущим заявления. Ну сказочник!" — сказала она.По словам Захаровой, французский президент напоминает ей атомного Оле-Лукойе (персонажа сказок Ганса Христиана Андерсена, который носит с собой два зонтика и раскрывает их над спящими детьми). Так Захарова провела аналогию со стремлением Макрона раскрыть французский "ядерный зонтик" над Европой.Накануне вечером Макрон заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

https://ria.ru/20250306/makron-2003349795.html

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россия, эммануэль макрон, мария захарова, франция, в мире