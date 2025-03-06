https://ria.ru/20250306/medvedev-2003486427.html

Медведев призвал устранять лазейки для мигрантов-нелегалов

Медведев призвал устранять лазейки для мигрантов-нелегалов - РИА Новости, 06.03.2025

Медведев призвал устранять лазейки для мигрантов-нелегалов

Любые лазейки для мигрантов-нелегалов и недобросовестных работодателей нужно устранить общими усилиями профильных ведомств, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:19:00+03:00

2025-03-06T19:19:00+03:00

2025-03-06T19:20:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

мигранты

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Любые лазейки для мигрантов-нелегалов и недобросовестных работодателей нужно устранить общими усилиями профильных ведомств, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в четверг на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции. "По данным МВД, ежегодно выявляется и пресекается около 80 тысяч нарушений, связанных с незаконным привлечением нелегалов к работе. Профильные ведомства должны общими усилиями устранить любые лазейки для нелегалов и недобросовестных работодателей", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250306/medvedev-2003485078.html

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общество, россия, дмитрий медведев, мигранты