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Медведев призвал устранять лазейки для мигрантов-нелегалов
Медведев призвал устранять лазейки для мигрантов-нелегалов - РИА Новости, 06.03.2025
Медведев призвал устранять лазейки для мигрантов-нелегалов
Любые лазейки для мигрантов-нелегалов и недобросовестных работодателей нужно устранить общими усилиями профильных ведомств, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:19:00+03:00
2025-03-06T19:19:00+03:00
2025-03-06T19:20:00+03:00
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россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Любые лазейки для мигрантов-нелегалов и недобросовестных работодателей нужно устранить общими усилиями профильных ведомств, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в четверг на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции. "По данным МВД, ежегодно выявляется и пресекается около 80 тысяч нарушений, связанных с незаконным привлечением нелегалов к работе. Профильные ведомства должны общими усилиями устранить любые лазейки для нелегалов и недобросовестных работодателей", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250306/medvedev-2003485078.html
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общество, россия, дмитрий медведев, мигранты
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Мигранты
Медведев призвал устранять лазейки для мигрантов-нелегалов
Медведев: любые лазейки для мигрантов-нелегалов нужно устранить общими усилиями