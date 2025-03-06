https://ria.ru/20250306/medvedev-2003484219.html
Медведев призвал выявлять трудовых мигрантов, которые не платят налоги
Медведев призвал выявлять трудовых мигрантов, которые не платят налоги - РИА Новости, 06.03.2025
Медведев призвал выявлять трудовых мигрантов, которые не платят налоги
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что среди трудовых мигрантов надо выявлять тех, кто приезжает в РФ на заработки, но не считает нужным платить... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:10:00+03:00
2025-03-06T19:10:00+03:00
2025-03-06T19:10:00+03:00
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что среди трудовых мигрантов надо выявлять тех, кто приезжает в РФ на заработки, но не считает нужным платить налоги. Медведев в четверг на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции. "Среди трудовых мигрантов важно выявлять тех, кто приезжает к нам на заработки, но не считает нужным платить налоги", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250306/medvedev-2003479830.html
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общество, россия, дмитрий медведев, мигранты
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Мигранты
Медведев призвал выявлять трудовых мигрантов, которые не платят налоги
Медведев: среди трудовых мигрантов надо выявлять тех, кто не платит налоги