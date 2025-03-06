https://ria.ru/20250306/medvedev-2003484219.html

Медведев призвал выявлять трудовых мигрантов, которые не платят налоги

Медведев призвал выявлять трудовых мигрантов, которые не платят налоги - РИА Новости, 06.03.2025

Медведев призвал выявлять трудовых мигрантов, которые не платят налоги

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что среди трудовых мигрантов надо выявлять тех, кто приезжает в РФ на заработки, но не считает нужным платить... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:10:00+03:00

2025-03-06T19:10:00+03:00

2025-03-06T19:10:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

мигранты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155855/82/1558558266_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_dfb798e41c162e975cd8484927b57fcd.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что среди трудовых мигрантов надо выявлять тех, кто приезжает в РФ на заработки, но не считает нужным платить налоги. Медведев в четверг на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции. "Среди трудовых мигрантов важно выявлять тех, кто приезжает к нам на заработки, но не считает нужным платить налоги", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250306/medvedev-2003479830.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий медведев, мигранты