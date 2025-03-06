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Медведев призвал оценить ущерб, нанесенный неометрополиями другим странам - РИА Новости, 06.03.2025
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16:56 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/medvedev-2003441169.html
Медведев призвал оценить ущерб, нанесенный неометрополиями другим странам
Медведев призвал оценить ущерб, нанесенный неометрополиями другим странам - РИА Новости, 06.03.2025
Медведев призвал оценить ущерб, нанесенный неометрополиями другим странам
Нужна комплексная оценка ущерба, который нанесли неометрополии другим странам, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на установочном... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:56:00+03:00
2025-03-06T16:56:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Нужна комплексная оценка ущерба, который нанесли неометрополии другим странам, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на установочном совещании экспертного совета постоянного комитета движения "За свободу наций!". "Предстоит обсудить ход работы по комплексной оценке ущерба, который неометрополии, а именно этот термин теперь мы используем, нанесли различным государствам, их социально-экономическому развитию, ну, и по сути – будущему", - цитируют Медведева на сайте партии. Председатель ЕР подчеркнул, что колониальные державы пытаются ввести в заблуждение освободившиеся народы, стереть из памяти свои преступления прошлых эпох и сегодняшнего дня. По словам Медведева, участников движения объединяет глубокая заинтересованность в процветании своих народов, небезразличное отношение к судьбе человечества в целом, стремление к его развитию, свободному от неоколониальных практик, построению многополярной системы международных отношений, в которых нет места доминированию отдельных стран, вмешательству извне во внутренние дела других государств и противоправному санкционному давлению. "Выступаем мы все за то, чтобы учредить День памяти жертв колониализма и приурочить его к 14 декабря. Это, напомню, дата принятия в 1960 году Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Россия вместе с государствами-единомышленниками внесли соответствующий проект резолюции, содержащий данный пункт, на обсуждение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Такой документ был принят, как известно, значительным большинством голосов, 4 декабря прошлого года. Это - первый весомый результат нашей совместной работы, с чем я вас всех и поздравляю", - приводятся на сайте ЕР слова председателя партии. -0-
https://ria.ru/20250306/makron-2003318268.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Медведев призвал оценить ущерб, нанесенный неометрополиями другим странам

Медведев призвал комплексно оценить ущерб другим странам от неометрополий

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Нужна комплексная оценка ущерба, который нанесли неометрополии другим странам, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на установочном совещании экспертного совета постоянного комитета движения "За свободу наций!".
"Предстоит обсудить ход работы по комплексной оценке ущерба, который неометрополии, а именно этот термин теперь мы используем, нанесли различным государствам, их социально-экономическому развитию, ну, и по сути – будущему", - цитируют Медведева на сайте партии.
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Председатель ЕР подчеркнул, что колониальные державы пытаются ввести в заблуждение освободившиеся народы, стереть из памяти свои преступления прошлых эпох и сегодняшнего дня.
По словам Медведева, участников движения объединяет глубокая заинтересованность в процветании своих народов, небезразличное отношение к судьбе человечества в целом, стремление к его развитию, свободному от неоколониальных практик, построению многополярной системы международных отношений, в которых нет места доминированию отдельных стран, вмешательству извне во внутренние дела других государств и противоправному санкционному давлению.
"Выступаем мы все за то, чтобы учредить День памяти жертв колониализма и приурочить его к 14 декабря. Это, напомню, дата принятия в 1960 году Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Россия вместе с государствами-единомышленниками внесли соответствующий проект резолюции, содержащий данный пункт, на обсуждение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Такой документ был принят, как известно, значительным большинством голосов, 4 декабря прошлого года. Это - первый весомый результат нашей совместной работы, с чем я вас всех и поздравляю", - приводятся на сайте ЕР слова председателя партии. -0-
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