https://ria.ru/20250306/mchs-2003501309.html

В Горловке при атаке БПЛА пострадал сотрудник МЧС

В Горловке при атаке БПЛА пострадал сотрудник МЧС - РИА Новости, 06.03.2025

В Горловке при атаке БПЛА пострадал сотрудник МЧС

Сотрудник МЧС пострадал из-за атаки БПЛА в Горловке, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T21:00:00+03:00

2025-03-06T21:00:00+03:00

2025-03-06T21:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_0:152:3216:1961_1920x0_80_0_0_a0928a199319057b51621d0416777366.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сотрудник МЧС пострадал из-за атаки БПЛА в Горловке, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Днем в результате обстрела загорелся легковой автомобиль... Как только пожарные приступили к ликвидации возгорания, в небе заметили беспилотник. Личный состав дважды спускался в укрытие. К сожалению, дрон совершил сброс боеприпаса - пострадал заместитель начальника службы пожаротушения. Он доставлен в больницу с акубаротравмой", - говорится в сообщении. Кроме того, повреждена пожарная автоцистерна, ее эвакуировали с места обстрела.

https://ria.ru/20250306/voennye-2003461983.html

горловка

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, донецкая народная республика