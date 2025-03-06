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В Горловке при атаке БПЛА пострадал сотрудник МЧС
В Горловке при атаке БПЛА пострадал сотрудник МЧС - РИА Новости, 06.03.2025
В Горловке при атаке БПЛА пострадал сотрудник МЧС
Сотрудник МЧС пострадал из-за атаки БПЛА в Горловке, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:00:00+03:00
2025-03-06T21:00:00+03:00
2025-03-06T21:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сотрудник МЧС пострадал из-за атаки БПЛА в Горловке, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Днем в результате обстрела загорелся легковой автомобиль... Как только пожарные приступили к ликвидации возгорания, в небе заметили беспилотник. Личный состав дважды спускался в укрытие. К сожалению, дрон совершил сброс боеприпаса - пострадал заместитель начальника службы пожаротушения. Он доставлен в больницу с акубаротравмой", - говорится в сообщении. Кроме того, повреждена пожарная автоцистерна, ее эвакуировали с места обстрела.
https://ria.ru/20250306/voennye-2003461983.html
горловка
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горловка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В Горловке при атаке БПЛА пострадал сотрудник МЧС
В Горловке при атаке БПЛА пострадал сотрудник МЧС, его госпитализировали