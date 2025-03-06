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Маск выступил с новым заявлением о Зеленском - РИА Новости, 06.03.2025
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19:25 06.03.2025 (обновлено: 20:19 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/mask-2003488236.html
Маск выступил с новым заявлением о Зеленском
Маск выступил с новым заявлением о Зеленском - РИА Новости, 06.03.2025
Маск выступил с новым заявлением о Зеленском
Глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что Владимир Зеленский проиграет выборы на Украине с РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:25:00+03:00
2025-03-06T20:19:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что Владимир Зеленский проиграет выборы на Украине с большим отрывом в случае их проведения. "Украине необходимо провести выборы. Зеленский бы проиграл с большим отрывом", — написал он. Таким образом предприниматель ответил на публикацию пользователя соцсети о том, что смена власти — единственный путь к миру. Ранее Маск заявлял, что главе киевского режима следует покинуть страну, поселиться в государстве, которое не вовлечено в украинский конфликт и получить там амнистию. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, илон маск, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Илон Маск, Владимир Путин
Маск выступил с новым заявлением о Зеленском

Маск заявил, что Зеленский проиграет выборы на Украине с большим отрывом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что Владимир Зеленский проиграет выборы на Украине с большим отрывом в случае их проведения.
«
"Украине необходимо провести выборы. Зеленский бы проиграл с большим отрывом", — написал он.
Таким образом предприниматель ответил на публикацию пользователя соцсети о том, что смена власти — единственный путь к миру.
Ранее Маск заявлял, что главе киевского режима следует покинуть страну, поселиться в государстве, которое не вовлечено в украинский конфликт и получить там амнистию.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
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Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.
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