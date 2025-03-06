https://ria.ru/20250306/mask-2003349632.html

Европейские лидеры хотят вечной войны, заявил Маск

Европейские лидеры хотят вечной войны, заявил Маск - РИА Новости, 06.03.2025

Европейские лидеры хотят вечной войны, заявил Маск

Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск заявил, что европейские лидеры... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:02:00+03:00

2025-03-06T10:02:00+03:00

2025-03-06T10:02:00+03:00

в мире

украина

россия

дания

илон маск

метте фредериксен

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск заявил, что европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине. "Они хотят вечной войны. Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? По их логике, это никогда не кончится", - написал Маск в X, комментируя публикацию одного из пользователей, который привел цитату премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, как утверждается в посте, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война". Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что в Дании предпочитают говорить о войне, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Украины, сказала, что Украина "должна победить в войне". Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, дания, илон маск, метте фредериксен, владимир путин