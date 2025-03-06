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Европейские лидеры хотят вечной войны, заявил Маск - РИА Новости, 06.03.2025
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10:02 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/mask-2003349632.html
Европейские лидеры хотят вечной войны, заявил Маск
Европейские лидеры хотят вечной войны, заявил Маск - РИА Новости, 06.03.2025
Европейские лидеры хотят вечной войны, заявил Маск
Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск заявил, что европейские лидеры... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:02:00+03:00
2025-03-06T10:02:00+03:00
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дания
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск заявил, что европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине. "Они хотят вечной войны. Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? По их логике, это никогда не кончится", - написал Маск в X, комментируя публикацию одного из пользователей, который привел цитату премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, как утверждается в посте, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война". Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что в Дании предпочитают говорить о войне, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Украины, сказала, что Украина "должна победить в войне". Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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в мире, украина, россия, дания, илон маск, метте фредериксен, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Дания, Илон Маск, Метте Фредериксен, Владимир Путин
Европейские лидеры хотят вечной войны, заявил Маск

Маск заявил, что европейские лидеры хотят вечной войны на Украине

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск заявил, что европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине.
«
"Они хотят вечной войны. Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? По их логике, это никогда не кончится", - написал Маск в X, комментируя публикацию одного из пользователей, который привел цитату премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, как утверждается в посте, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война".
Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что в Дании предпочитают говорить о войне, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Украины, сказала, что Украина "должна победить в войне".
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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