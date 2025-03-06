Европейские лидеры хотят вечной войны, заявил Маск
Маск заявил, что европейские лидеры хотят вечной войны на Украине
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИлон Маск
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск заявил, что европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине.
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"Они хотят вечной войны. Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? По их логике, это никогда не кончится", - написал Маск в X, комментируя публикацию одного из пользователей, который привел цитату премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, как утверждается в посте, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война".
Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что в Дании предпочитают говорить о войне, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Украины, сказала, что Украина "должна победить в войне".
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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