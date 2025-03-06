https://ria.ru/20250306/makron-2003510833.html

Позиция Макрона по Украине приведет к краху Европы, заявили в Госдуме

Позиция Макрона по Украине приведет к краху Европы, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.03.2025

Позиция Макрона по Украине приведет к краху Европы, заявили в Госдуме

Президент Франции Эммануэль Макрон "грозно надувает щеки" вместо того, чтобы заняться важными делами для своей страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:14:00+03:00

2025-03-06T23:14:00+03:00

2025-03-06T23:14:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон "грозно надувает щеки" вместо того, чтобы заняться важными делами для своей страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"), по его мнению, это приведет к краху Европы. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. "Вместо того, чтобы заняться действительно важными делами для своей страны, француз (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) грозно надувает щеки. Но в итоге это приведет только к одному: к краху Европы, который теперь неминуем в результате сливания денег на украинские войска, миграционного кризиса и огромных демографических проблем. Макрон использует старый, но не лучший способ отвлечь внимание публики и набрать политические очки", - сказал Толмачев. Он добавил, что подобными заявлениями Макрон пытается восстановить авторитет Франции после потери влияния в Африке и "фактической бесполезности" помощи Украине. По его мнению, президент Франции "пытается трясти кулаками, выглядеть угрожающе, но получается не очень". "Однако агрессия — это не лучший способ решить проблему. Поведение и Путина, и Трампа, и Си, и других руководителей крупнейших держав тому подтверждение. А европейцы почему-то настаивают на силовых вариантах и разгоняют военную машину, не задумываясь о том, что она в конце концов будет невыгодна им самим", - отметил парламентарий. Толмачев подчеркнул, что у Европы полно своих социальных, финансовых и других проблем, по его словам, естественно, что Макрон и другие функционеры отвлекают внимание от настоящих трудностей с помощью громких заявлений о конфронтации. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html

https://ria.ru/20250306/makron-2003396894.html

https://ria.ru/20250306/gosduma-2003319599.html

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россия, франция, украина, эммануэль макрон, нато, в мире, европа