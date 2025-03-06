https://ria.ru/20250306/makron-2003503729.html

В Крыму рассказали о последствиях антироссийского курса Макрона

В Крыму рассказали о последствиях антироссийского курса Макрона - РИА Новости, 06.03.2025

В Крыму рассказали о последствиях антироссийского курса Макрона

Антироссийский курс президента Франции Эммануэля Макрона ослабит Европу и приведет ее к плачевным последствиям, заявил РИА Новости первый заместитель главы... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T21:42:00+03:00

2025-03-06T21:42:00+03:00

2025-03-06T21:42:00+03:00

россия

франция

европа

эммануэль макрон

в мире

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_416:0:2656:1260_1920x0_80_0_0_ef03b663a60845b5046ac9948518e9f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Антироссийский курс президента Франции Эммануэля Макрона ослабит Европу и приведет ее к плачевным последствиям, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков. "Антироссийский курс Макрона ослабит Европу и приведет к очень плачевным последствиям для европейских стран. Макрон играется серьезными вещами и становится фактически политическим близнецом Зеленского, который тоже говорил о ядерном оружии", - сказал Цеков. По его словам, Макрон рискует войти в историю как неуважаемый политик, спровоцировавший раскол и распад Европейского союза. "Макрон показывает себя как политик, которому присущи драчливые и уличные рассуждения, дискредитирующие европейскую политику", - сказал Цеков. Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250306/makron-2003501103.html

https://ria.ru/20250306/putin-2003477812.html

россия

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, европа, эммануэль макрон, в мире, евросоюз