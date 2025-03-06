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В Крыму рассказали о последствиях антироссийского курса Макрона - РИА Новости, 06.03.2025
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21:42 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/makron-2003503729.html
В Крыму рассказали о последствиях антироссийского курса Макрона
В Крыму рассказали о последствиях антироссийского курса Макрона - РИА Новости, 06.03.2025
В Крыму рассказали о последствиях антироссийского курса Макрона
Антироссийский курс президента Франции Эммануэля Макрона ослабит Европу и приведет ее к плачевным последствиям, заявил РИА Новости первый заместитель главы... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:42:00+03:00
2025-03-06T21:42:00+03:00
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франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Антироссийский курс президента Франции Эммануэля Макрона ослабит Европу и приведет ее к плачевным последствиям, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков. "Антироссийский курс Макрона ослабит Европу и приведет к очень плачевным последствиям для европейских стран. Макрон играется серьезными вещами и становится фактически политическим близнецом Зеленского, который тоже говорил о ядерном оружии", - сказал Цеков. По его словам, Макрон рискует войти в историю как неуважаемый политик, спровоцировавший раскол и распад Европейского союза. "Макрон показывает себя как политик, которому присущи драчливые и уличные рассуждения, дискредитирующие европейскую политику", - сказал Цеков. Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250306/makron-2003501103.html
https://ria.ru/20250306/putin-2003477812.html
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россия, франция, европа, эммануэль макрон, в мире, евросоюз
Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, В мире, Евросоюз
В Крыму рассказали о последствиях антироссийского курса Макрона

Замглавы парламента Крыма Цеков: антироссийский курс Макрона ослабит Европу

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Антироссийский курс президента Франции Эммануэля Макрона ослабит Европу и приведет ее к плачевным последствиям, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков.
"Антироссийский курс Макрона ослабит Европу и приведет к очень плачевным последствиям для европейских стран. Макрон играется серьезными вещами и становится фактически политическим близнецом Зеленского, который тоже говорил о ядерном оружии", - сказал Цеков.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Нападки Макрона на Россию вызвали гнев во Франции
Вчера, 20:58
По его словам, Макрон рискует войти в историю как неуважаемый политик, спровоцировавший раскол и распад Европейского союза.
«
"Макрон показывает себя как политик, которому присущи драчливые и уличные рассуждения, дискредитирующие европейскую политику", - сказал Цеков.
Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин напомнил о временах Наполеона после заявлений Макрона
Вчера, 18:44
 
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