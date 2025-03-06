https://ria.ru/20250306/makron-2003424759.html

В МИД назвали риторику Макрона набором лживых тезисов

В МИД назвали риторику Макрона набором лживых тезисов - РИА Новости, 06.03.2025

В МИД назвали риторику Макрона набором лживых тезисов

Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона о "российской угрозе" является набором лживых тезисов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:01:00+03:00

2025-03-06T16:01:00+03:00

2025-03-06T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона о "российской угрозе" является набором лживых тезисов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС."Прозвучавшее вчера из уст Макрона - это набор лживых тезисов. Я даже не знаю, есть ли там слова правды", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что по заявлениям французского президента на сайте МИД будет опубликован специальный материал."Он сейчас как раз готовится", - рассказала Захарова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, россия, европа, мария захарова, евросоюз