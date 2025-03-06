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В МИД назвали риторику Макрона набором лживых тезисов - РИА Новости, 06.03.2025
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16:01 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/makron-2003424759.html
В МИД назвали риторику Макрона набором лживых тезисов
В МИД назвали риторику Макрона набором лживых тезисов - РИА Новости, 06.03.2025
В МИД назвали риторику Макрона набором лживых тезисов
Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона о "российской угрозе" является набором лживых тезисов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:01:00+03:00
2025-03-06T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона о "российской угрозе" является набором лживых тезисов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС."Прозвучавшее вчера из уст Макрона - это набор лживых тезисов. Я даже не знаю, есть ли там слова правды", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что по заявлениям французского президента на сайте МИД будет опубликован специальный материал."Он сейчас как раз готовится", - рассказала Захарова.
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в мире, франция, россия, европа, мария захарова, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Европа, Мария Захарова, Евросоюз
В МИД назвали риторику Макрона набором лживых тезисов

Захарова назвала риторику Макрона о российской угрозе набором лживых тезисов

© Getty Images / ChesnotПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Getty Images / Chesnot
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона о "российской угрозе" является набором лживых тезисов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
«
"Прозвучавшее вчера из уст Макрона - это набор лживых тезисов. Я даже не знаю, есть ли там слова правды", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что по заявлениям французского президента на сайте МИД будет опубликован специальный материал.
"Он сейчас как раз готовится", - рассказала Захарова.
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В Европарламенте назвали план Макрона по ядерному оружию безумием
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