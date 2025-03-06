https://ria.ru/20250306/makron-2003396894.html

Кремль: Макрон о многом умолчал, говоря о российской угрозе для Европы

Кремль: Макрон о многом умолчал, говоря о российской угрозе для Европы - РИА Новости, 06.03.2025

Кремль: Макрон о многом умолчал, говоря о российской угрозе для Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на большое количество неточностей, которые содержались в выступлении президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:02:00+03:00

2025-03-06T14:02:00+03:00

2025-03-06T14:02:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на большое количество неточностей, которые содержались в выступлении президента Франции Эммануэля Макрона, посвященного так называемой российской угрозе Франции и Европе. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. "При всем уважении, можно сказать, что там много неточностей, дипломатически говоря", - отметил пресс-секретарь российского президента. Песков уточнил, что Макрон в своем выступлении ничего не упомянул о том, что военная инфраструктура НАТО постоянно "шагала семимильными шагами" в сторону российских границ. Кроме того, французский лидер проигнорировал законные озабоченности Москвы, связанные с расширением присутствия североатлантического альянса вблизи российских границ, а также необходимость для России принимать ответные меры. Отдельно Песков остановился на обвинениях Макрона в адрес России в том, что Москва якобы нарушала Минские договоренности. "Господин президент забыл упомянуть о том, что его предшественник, господин (президент Франции Франсуа) Олланд, признал, что Минские договоренности никто не собирался выполнять, что они были состряпаны для того, чтобы дать время Украине собраться силами и вооружиться", - подчеркнул он. Кроме того, как отметил официальный представитель Кремля, Макрон "забыл рассказать", как Франция вместе с другими европейскими странами обманула в 2014 году законного президента Украины Виктора Януковича, сначала подписав гарантии в рамках соглашения об урегулировании украинского кризиса, но затем отказавшись от них. "Обо всем этом, к сожалению, господин Макрон забыл сказать в своем обращении", - констатировал Песков, комментируя выступление президента Франции.

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в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон, дмитрий песков, виктор янукович, нато, евросоюз