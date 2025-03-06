https://ria.ru/20250306/makron-2003388359.html
Макрон может пойти на бездумные поступки, считает Лавров
Макрон может пойти на бездумные поступки, считает Лавров - РИА Новости, 06.03.2025
Макрон может пойти на бездумные поступки, считает Лавров
Президент Франции Эммануэль Макрон, пытаясь спасти свою репутацию, может пойти на совершенно бездумные поступки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:20:00+03:00
2025-03-06T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, пытаясь спасти свою репутацию, может пойти на совершенно бездумные поступки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я слышу здравые голоса, в том числе внутри НАТО, внутри Евросоюза, которые понимают, что Макрон ради того, чтобы спасти свою репутацию, безнадежно растоптанную внутри Франции, может пойти на совершенно бездумные поступки", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой. Он упомянул форумы, которые Запад активно организовывал и пропагандировал, для обсуждения "формул мира", "формул победы" без участия в них российских представителей. "Они, по сути дела, обсуждали Россию без России. Это такое неоколониальное мышление. Попроще говоря, это - хамство, которое они считают для себя нормальным образом поведения. То есть, без Украины ни слова, а без России - да ради бога", - подчеркнул Лавров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, франция, зимбабве, сергей лавров, эммануэль макрон, нато
В мире, Россия, Франция, Зимбабве, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, НАТО
Макрон может пойти на бездумные поступки, считает Лавров
Лавров: Макрон, пытаясь спасти репутацию, может пойти на бездумные поступки