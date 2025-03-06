https://ria.ru/20250306/makron-2003349795.html

Депутат Рады назвал Макрона фейсбучным патриотом с ядерным зонтиком в руках

Депутат Рады назвал Макрона фейсбучным патриотом с ядерным зонтиком в руках - РИА Новости, 06.03.2025

Депутат Рады назвал Макрона фейсбучным патриотом с ядерным зонтиком в руках

Украинский парламентарий Максим Бужанский сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с "фейсбучным патриотом" с ядерным зонтиком в дрожащих руках, намекая на... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:02:00+03:00

2025-03-06T10:02:00+03:00

2025-03-06T10:02:00+03:00

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владимир рогов

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинский парламентарий Максим Бужанский сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с "фейсбучным патриотом" с ядерным зонтиком в дрожащих руках, намекая на то, что французский лидер делает громкие заявления о защите ЕС, на самом деле, не готов брать на себя реальную ответственность. Ранее Макрон в обращении к согражданам заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы и что он решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Макрон немного напоминает фейсбучного патриота, всю войну прятавшегося от мобилизации, который, почувствовав ее скорый конец, пафосно заявляет о том, что мобилизовался, чтобы потом говорить, что тоже воевал. Твердо рассчитывая не успеть доехать до фронта", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. По его словам, французские власти не могут прекратить погромы и беспорядки "беснующихся мигрантов", чтобы защитить права обычных законопослушных парижан. Бужанский скептически отмечает, что заявления о том, что Франция соберет войска, "наклепает танков" и защитит Европу своим ядерным арсеналом, выглядит так, что "ядерный зонтик в дрожащих руках, одним словом, может не раскрыться". Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал политической и человеческой подлостью заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы. По его словам, заявление Макрона связано не столько с заботой о режиме Владимира Зеленского и Украине, сколько с желанием наднациональных элит, чьи интересы он защищает, помешать усилению позиций в мире президента США Дональда Трампа и не допустить мирные российско-американские переговоры. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это ложь".

https://ria.ru/20250306/makron-2003324358.html

https://ria.ru/20250306/gosduma-2003334683.html

https://ria.ru/20250305/makron-2003302669.html

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