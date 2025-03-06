Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/makron-2003328431.html
Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России
Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России - РИА Новости, 06.03.2025
Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:42:00+03:00
2025-03-06T05:42:00+03:00
россия
украина
сша
эммануэль макрон
владимир рогов
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002161454_0:52:3070:1780_1920x0_80_0_0_ebf8c33db6cceeb4542dd68b3d28e19f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал политической и человеческой подлостью заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы. Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Заявление Макрона – это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, заявление Макрона связано не столько с заботой о режиме Владимира Зеленского и Украине, сколько с желанием наднациональных элит, чьи интересы он защищает, помешать усилению позиций в мире президента США Дональда Трампа и не допустить мирные российско-американские переговоры. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это ложь".
https://ria.ru/20250305/rogov-2003092256.html
https://ria.ru/20250304/rogov-2002884456.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002161454_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_5d030bc35983bf2be74f42dd9f658111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, эммануэль макрон, владимир рогов, владимир зеленский, нато
Россия, Украина, США, Эммануэль Макрон, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, НАТО
Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России

Рогов назвал политической и человеческой подлостью заявление Макрона о России

© Ludovic MarinЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Ludovic Marin
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал политической и человеческой подлостью заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы.
Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Рогов заявил о разработке офисом Зеленского "плана раздора"
Вчера, 03:02
"Заявление Макрона – это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, заявление Макрона связано не столько с заботой о режиме Владимира Зеленского и Украине, сколько с желанием наднациональных элит, чьи интересы он защищает, помешать усилению позиций в мире президента США Дональда Трампа и не допустить мирные российско-американские переговоры.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это ложь".
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Рогов оценил план Макрона о перемирии
4 марта, 06:25
 
РоссияУкраинаСШАЭммануэль МакронВладимир РоговВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала