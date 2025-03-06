https://ria.ru/20250306/makron-2003324358.html
"Знай, Путин": французов шокировало заявление Макрона о России
"Знай, Путин": французов шокировало заявление Макрона о России - РИА Новости, 06.03.2025
"Знай, Путин": французов шокировало заявление Макрона о России
Пользователи французского сегмента соцсети Х резко раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о России. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T04:04:00+03:00
2025-03-06T04:04:00+03:00
2025-03-06T04:04:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пользователи французского сегмента соцсети Х резко раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о России.""Россия стала угрозой для Франции", — Макрон, забери свои слова обратно", — потребовала skuseer.Некоторые пользователи отказались поддержать французского президента, завив, что они, напротив, полностью на стороне России."Знай, Путин, что французский народ против Макрона. Так что, если у тебя есть что-то против него — мы с тобой", — написал пользователь shannon."Макрон, ты один против России, никто за тобой здесь не пойдет", — считает clarabrd_Пользователь под ником Vacherkeery обратил внимание на то, что речь Макрона была больше похожа на объявление войны России, нежели на обращение к гражданам."Мне снится сон или Макрон объявляет войну России у всех на глазах?" — поинтересовался он.Ранее французский лидер в обращении к гражданам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
https://ria.ru/20250306/makron-2003314541.html
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в мире, россия, франция, европа, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Евросоюз