Медведев рассказал, когда исчезнет Макрон
Медведев: Макрон навсегда исчезнет в мае 2027 года и его не спохватятся
© AP Photo / Ludovic MarinЭммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе РФ, заявил, что сам французский лидер навсегда исчезнет в мае 2027 года и его не спохватятся.
"Однако сам Микрон (Макрон – ред.) не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся", - написал Медведев на английском языке в социальной сети X.
Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться".
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.