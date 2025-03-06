https://ria.ru/20250306/makron-2003314541.html

Размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок, считает российский сенатор

Размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок, считает российский сенатор - РИА Новости, 06.03.2025

Размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок, считает российский сенатор

Заявления президента Эммануэля Макрона о военном могуществе Франции выглядят жалко, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T00:47:00+03:00

2025-03-06T00:47:00+03:00

2025-03-06T00:47:00+03:00

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александр шендерюк-жидков

шарль де голль

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Заявления президента Эммануэля Макрона о военном могуществе Франции выглядят жалко, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, задавшись вопросом, думал ли генерал Шарль де Голль, что созданная им ради суверенитета страны ядерная бомба станет "игрушкой в руках обезумевших наследников". Россия стала "угрозой" для Франции и Европы, заявил Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV. Он отметил, что страна продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону, а также предложил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок. Французские силы сдерживания в разы меньше русских или американских и в лучшем случае могут обеспечить защиту самой Франции. Какая тут Европа? Да и мог ли представить великий Де Голль, что созданная им ради суверенитета ядерная бомба станет игрушкой в руках обезумевших наследников", - сказал Шендерюк-Жидков.

https://ria.ru/20250305/frantsiya-2003308666.html

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в мире, европа, франция, калининград, эммануэль макрон, александр шендерюк-жидков, шарль де голль, евросоюз