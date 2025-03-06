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Размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок, считает российский сенатор - РИА Новости, 06.03.2025
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00:47 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/makron-2003314541.html
Размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок, считает российский сенатор
Размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок, считает российский сенатор - РИА Новости, 06.03.2025
Размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок, считает российский сенатор
Заявления президента Эммануэля Макрона о военном могуществе Франции выглядят жалко, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T00:47:00+03:00
2025-03-06T00:47:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Заявления президента Эммануэля Макрона о военном могуществе Франции выглядят жалко, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, задавшись вопросом, думал ли генерал Шарль де Голль, что созданная им ради суверенитета страны ядерная бомба станет "игрушкой в руках обезумевших наследников". Россия стала "угрозой" для Франции и Европы, заявил Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV. Он отметил, что страна продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону, а также предложил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок. Французские силы сдерживания в разы меньше русских или американских и в лучшем случае могут обеспечить защиту самой Франции. Какая тут Европа? Да и мог ли представить великий Де Голль, что созданная им ради суверенитета ядерная бомба станет игрушкой в руках обезумевших наследников", - сказал Шендерюк-Жидков.
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в мире, европа, франция, калининград, эммануэль макрон, александр шендерюк-жидков, шарль де голль, евросоюз
В мире, Европа, Франция, Калининград, Эммануэль Макрон, Александр Шендерюк-Жидков, Шарль де Голль, Евросоюз
Размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок, считает российский сенатор

Сенатор Шендерюк-Жидков: размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок

© Ludovic MarinЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Ludovic Marin
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Заявления президента Эммануэля Макрона о военном могуществе Франции выглядят жалко, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, задавшись вопросом, думал ли генерал Шарль де Голль, что созданная им ради суверенитета страны ядерная бомба станет "игрушкой в руках обезумевших наследников".
Россия стала "угрозой" для Франции и Европы, заявил Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV. Он отметил, что страна продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону, а также предложил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
"Размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок. Французские силы сдерживания в разы меньше русских или американских и в лучшем случае могут обеспечить защиту самой Франции. Какая тут Европа? Да и мог ли представить великий Де Голль, что созданная им ради суверенитета ядерная бомба станет игрушкой в руках обезумевших наследников", - сказал Шендерюк-Жидков.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Макрон заявил, что Франция продолжит наращивать военный бюджет
Вчера, 23:24
 
В миреЕвропаФранцияКалининградЭммануэль МакронАлександр Шендерюк-ЖидковШарль де ГолльЕвросоюз
 
 
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