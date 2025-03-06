https://ria.ru/20250306/loboda-2003405272.html

Прокляла Россию и жестоко за это поплатилась: драма Светланы Лободы

Прокляла Россию и жестоко за это поплатилась: драма Светланы Лободы - РИА Новости, 06.03.2025

Прокляла Россию и жестоко за это поплатилась: драма Светланы Лободы

Судьба Светланы Лободы — яркий пример того, как быстротечна может быть слава в мире шоу-бизнеса. Еще несколько лет назад она была одной из самых востребованных... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:31:00+03:00

2025-03-06T18:31:00+03:00

2025-03-06T18:31:00+03:00

шоубиз

россия

киев

украина

светлана лобода

натали (певица)

константин меладзе

виа гра

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Судьба Светланы Лободы — яркий пример того, как быстротечна может быть слава в мире шоу-бизнеса. Еще несколько лет назад она была одной из самых востребованных певиц на российской сцене, а сегодня — фактически забытая артистка.Что происходит сейчас с певицей, еще недавно собиравшей стадионы?От "Капучино" до "ВИА Гра"Мало кто знает, но до оглушительной славы Лобода была совершенно заурядной киевской певицей в малоизвестном коллективе "Капучино". Никто тогда не мог предположить, что эта невзрачная блондинка однажды станет сияющей звездой российской эстрады.Судьбоносная встреча с Константином Меладзе стала для нее настоящим билетом в большой шоу-бизнес. Продюсер искал новую солистку для группы "ВИА Гра", и Лобода быстро зарекомендовала себя яркой и амбициозной артисткой.Скандальная натураНаходясь в группе, Светлана умудрилась поссориться со всеми участницами. Ее конфликты с Надеждой Грановской и Верой Брежневой стали притчей во языцех. Результат — молниеносное исключение из коллектива, спустя всего 4 месяца в группе — с мая по сентябрь 2004 года. Меладзе, известный своей требовательностью, не потерпел постоянных склок.Это стало первым серьезным уроком для молодой певицы. Но Лобода сделала из этого капитал. Она поняла: скандал — это тоже пиар. И с этого момента почти каждое ее публичное появление становилось информационным поводом.Конфликты как стиль жизниВ начале сольной карьеры Лобода буквально взорвала российскую сцену. Ее клипы собирали миллионы просмотров, концерты — полные залы. Она создала образ дерзкой роковой красотки, которая может позволить себе абсолютно все. Правда, звезду регулярно "заносило".Она была замечена в многочисленных скандалах с другими артистами. Поссорилась с Сергеем Лазаревым — певица обвинила Лазарева в неприличном поведении. Грубо высказалась о скандале своего продюсера Нателлы Крапивиной с Филиппом Киркоровым. Умудрялась ругаться с фанатами и организаторами шоу.Показательный момент — инцидент с певицей Натали во время церемонии награждения премии RUTV в 2014 году. Тогда исполнительница хита "О Боже, какой мужчина" Натали получила награду, а Светлана осталась ни с чем, и не смогла сдержаться."Я ненавижу эту Натали, певичка деревенщина, поет для быдла и сельчанок, ее эта песенка про мужчину, ребят, просто дно, это не песня — это частушка. Да если бы я хотела, я могла бы одним звонком ее убрать из чартов. Смотришь на эту Натали и понимаешь какой у россиян убогий вкус", — процитировал разгневанную звезду светский обозреватель Никита Данилов.Диктат и показательная руганьС ростом популярности артистка все чаще позволяла себе диктовать условия. Организаторы концертов превращались в заложников ее капризов. Певица могла сорвать выступление, уйти посреди репетиции, устроить скандал из-за мелочи.Один из самых громких примеров — скандал на премии "Золотой граммофон" в декабре 2020 года с Мари Краймбрери. Казалось бы, что может быть банальнее, чем спор из-за реквизита? Но только не для Лободы.Суть конфликта проста: обе артистки планировали использовать ванну в своих номерах. Лобода, потратившая две недели на подготовку выступления с участием каскадеров и акробатов, увидела в этом личное оскорбление, ссылаясь на то, что два аналогичных номера подряд будут выглядеть непрофессионально.Вместо конструктивного диалога — демонстративный уход со сцены. Вместо компромисса — истерика и обвинения организаторов. В результате Лобода покинула мероприятие, не выступив перед аудиторией.Геополитический разломСпециальная военная операция стала для Лободы точкой невозврата. Она одной из первых публично встала на сторону Киева, фактически перечеркнув свою российскую карьеру."У меня не было другого выбора. Я должна была быть со своей страной", — заявляла она. Но за этими словами последовали необратимые последствия: официальный запрет на въезд в Россию, черные списки и полное забвение некогда обожаемой публики.Европейская одиссеяИнтересно, что после резонансного разрыва с Россией, певица выбрала для жизни не Украину, а Латвию. Провозгласив курс на украинский язык и полный разрыв с российской сценой, она столкнулась с жестокой реальностью.Европейский шоу-бизнес встретил певицу холодно. Зрители, не привыкшие к ее эстрадной вульгарности, попросту игнорировали концерты полуголой артистки, размахивающей украинским флагом. А российская аудитория окончательно отвернулась. Лобода оказалась в подвешенном состоянии — ни там, ни здесь.Попытки взять реваншУже через несколько месяцев после громких заявлений Лобода вернулась к русскоязычным хитам. Более того — стала активно просить прощения и намекать на непростые обстоятельства."Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. В России был пик карьеры. Я строила свою жизнь на много лет вперед. А потом это все оборвалось", — призналась она в одном из интервью.Не все так плохоЛичная жизнь Светланы Лободы всегда была предметом пристального внимания таблоидов. Настоящей сенсацией стали ее последние отношения с армянским миллиардером Артуром Гранцем — владельцем сети магазинов duty-free и компании BF Capital. Есть неподтвержденная информация, что именно от него певица родила младшую дочку Тильду в 2018 году (первая дочь Евангелина была рождена в 2011 году от хореографа Андрея Царя).Роман с женатым бизнесменом певица долго скрывала, пока сама не проговорилась в интервью блогеру Рамине Эсхакзай. Светлана признавалась, что Гранц помогает ей с семейными расходами: "У нас есть четкое разделение, на что я могу как жинка у него попросить. На карьеру — нет. Он может дать деньги только на какие-то семейные расходы. Может какой-то подарок сделать или отдых оплатить. Я считаю, что это нормально"."Король контрабанды" — такое прозвище получил Гранц в украинских медиа после того, как Ужгородский суд обязал органы начать расследование его деятельности. По данным общественной организации "НОН-СТОП", бизнес Гранца был центром масштабной схемы по контрабанде сигарет через систему duty-free, а это миллиарды чистой прибыли.По данным СМИ, у пары крепкие отношения, которые длятся уже более 10 лет. Правда, ложку дегтя добавляет тот факт, что Гранц не разводится со своей официальной женой, в браке с которой у Артура двое детей. Но Светлану, похоже, не смущает этот факт.Жизнь сейчасНекогда яркая медиаперсона, Лобода теперь появляется в информационном поле считанные разы. Редкие интервью, спорадические намеки на творческую активность — все это больше похоже на попытки остаться в повестке, чем на реальную творческую жизнь.От прежней армии менеджеров и танцоров у Лободы осталась лишь небольшая группа верных соратников. Дорогие декорации, сложные постановочные номера, которые некогда были ее визитной карточкой, — все кануло в лету. Сегодняшняя Лобода — это скромные концерты и минимальный технический антураж.Эксперты оценивают финансовые потери Лободы после разрыва с российской сценой в десятки миллионов долларов. "Доходы Светланы Лободы упали в пять раз после отъезда из России", — подсчитал телеграм-канал Mash.Если раньше ее гонорар за один концерт составлял около 10-15 млн рублей, то в 2024 году певица получала за каждый концерт 65 тысяч евро (около 6 млн). По сравнению с аншлаговыми аренами, билетами за сотни долларов и многомиллионными контрактами, нынешняя "стоимость" певицы — жалкие крохи.

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россия, киев, украина, светлана лобода, натали (певица), константин меладзе, виа гра