https://ria.ru/20250306/lavrov-2003407309.html

Лавров 11 марта проведет переговоры с генсеком ОБСЕ

Лавров 11 марта проведет переговоры с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 06.03.2025

Лавров 11 марта проведет переговоры с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве 11 марта переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, заявила официальный... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:38:00+03:00

2025-03-06T14:38:00+03:00

2025-03-06T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве 11 марта переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Одиннадцатого марта состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он прибудет в Москву с рабочим визитом. В последнее время очные контакты высокого уровня с руководством ОБСЕ сводились, как вы знаете, к кратким беседам на полях ряда министерских заседаний, включая СМИД ОБСЕ. Запланированная встреча будет посвящена обсуждению как текущих вопросов, относящихся к мандату и компетенции генерального секретаря, так и к общему положению дел в ОБСЕ", - сказала Захарова на брифинге.По словам официального представителя МИД, в настоящее время организация продолжает пребывать "в глубочайшем экзистенциальном и институциональном кризисе", который не позволяет ей играть "хоть сколько-нибудь значимую роль" в деле обеспечения безопасности в регионе."Ситуация не изменится, пока западные страны не перестанут использовать венскую площадку в своих интересах и нарушать принципы организации. Россия никогда не отказывалась от совместной взаимоуважительной работы", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20250305/obse-2003144652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, москва, россия, обсе, сергей лавров