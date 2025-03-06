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Лавров 11 марта проведет переговоры с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 06.03.2025
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14:38 06.03.2025 (обновлено: 14:55 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/lavrov-2003407309.html
Лавров 11 марта проведет переговоры с генсеком ОБСЕ
Лавров 11 марта проведет переговоры с генсеком ОБСЕ - РИА Новости, 06.03.2025
Лавров 11 марта проведет переговоры с генсеком ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве 11 марта переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, заявила официальный... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:38:00+03:00
2025-03-06T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве 11 марта переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Одиннадцатого марта состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он прибудет в Москву с рабочим визитом. В последнее время очные контакты высокого уровня с руководством ОБСЕ сводились, как вы знаете, к кратким беседам на полях ряда министерских заседаний, включая СМИД ОБСЕ. Запланированная встреча будет посвящена обсуждению как текущих вопросов, относящихся к мандату и компетенции генерального секретаря, так и к общему положению дел в ОБСЕ", - сказала Захарова на брифинге.По словам официального представителя МИД, в настоящее время организация продолжает пребывать "в глубочайшем экзистенциальном и институциональном кризисе", который не позволяет ей играть "хоть сколько-нибудь значимую роль" в деле обеспечения безопасности в регионе."Ситуация не изменится, пока западные страны не перестанут использовать венскую площадку в своих интересах и нарушать принципы организации. Россия никогда не отказывалась от совместной взаимоуважительной работы", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20250305/obse-2003144652.html
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в мире, москва, россия, обсе, сергей лавров
В мире, Москва, Россия, ОБСЕ, Сергей Лавров
Лавров 11 марта проведет переговоры с генсеком ОБСЕ

Лавров 11 марта проведет переговоры с генсеком ОБСЕ в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве 11 марта переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одиннадцатого марта состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он прибудет в Москву с рабочим визитом. В последнее время очные контакты высокого уровня с руководством ОБСЕ сводились, как вы знаете, к кратким беседам на полях ряда министерских заседаний, включая СМИД ОБСЕ. Запланированная встреча будет посвящена обсуждению как текущих вопросов, относящихся к мандату и компетенции генерального секретаря, так и к общему положению дел в ОБСЕ", - сказала Захарова на брифинге.
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По словам официального представителя МИД, в настоящее время организация продолжает пребывать "в глубочайшем экзистенциальном и институциональном кризисе", который не позволяет ей играть "хоть сколько-нибудь значимую роль" в деле обеспечения безопасности в регионе.
"Ситуация не изменится, пока западные страны не перестанут использовать венскую площадку в своих интересах и нарушать принципы организации. Россия никогда не отказывалась от совместной взаимоуважительной работы", - добавила Захарова.
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