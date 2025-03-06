https://ria.ru/20250306/lavrov-2003393306.html
Лавров сделал заявление об остановке передачи США разведданных Украине
Лавров сделал заявление об остановке передачи США разведданных Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Лавров сделал заявление об остановке передачи США разведданных Украине
Данные СМИ о приостановке передачи разведданных США Украине подтверждают российские заявления о том, что такая помощь Киеву оказывалась, и это помогало... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:42:00+03:00
2025-03-06T13:42:00+03:00
2025-03-06T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Данные СМИ о приостановке передачи разведданных США Украине подтверждают российские заявления о том, что такая помощь Киеву оказывалась, и это помогало осуществлять удары вглубь России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается нынешней ситуации с оказанием военной помощи и с той паузой, которую объявили США, причем паузой, объявленной в отношении предоставления разведывательной информации, тем самым подтвердилось то, что мы всегда говорили, наш президент не раз отмечал, что без прямого участия Запада, США, Британии, Франции, Германии, других стран, которые предоставляют разведывательные данные и помогают использовать технологии применения этих данных для запуска дальнобойных ракет по нашей территории, украинцы этого делать не могли бы", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой по итогам переговоров. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
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в мире, сша, украина, киев, сергей лавров, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Киев, Сергей Лавров, Министерство обороны США
Лавров сделал заявление об остановке передачи США разведданных Украине
Лавров: вести об остановке выдачи США разведданных Украине подтверждают слова РФ