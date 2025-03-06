https://ria.ru/20250306/lavrov-2003392519.html
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Путина
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Путина - РИА Новости, 06.03.2025
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Путина
Обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес президента РФ Владимира Путина в обмане противоречат словам президента США Дональда Трампа о том, что... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:40:00+03:00
2025-03-06T13:40:00+03:00
2025-03-06T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес президента РФ Владимира Путина в обмане противоречат словам президента США Дональда Трампа о том, что Путин всегда выполняет свои обещания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Было очень странно слышать то, что господин Макрон в агрессивной манере, продолжая дело Наполеона, который хотел Россию покорить, но, маскируя свои истинные намерения, иллюзорные, тут даже не надо объяснять, он еще стал высказываться и критиковать Путина. За то, что тот постоянно обманывает. Тем самым, видимо, вступая в заочный диалог с президентом Трампом, который четко сказал, что все, о чем он договаривался с Путиным, всегда выполнялось. А вот Макрон решил пойти по пути Зеленского, который, находясь в Овальном офисе, врал, не стесняясь", - заявил Лавров на своем брифинге.
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РИА Новости
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Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Путина
Лавров: обвинения Макрона в обмане противоречат заявлениям Трампа