https://ria.ru/20250306/lavrov-2003390833.html

Лавров: отправка западных войск на Украину будет означать вовлечение НАТО

Лавров: отправка западных войск на Украину будет означать вовлечение НАТО - РИА Новости, 06.03.2025

Лавров: отправка западных войск на Украину будет означать вовлечение НАТО

Потенциальное размещение европейских войск на Украине будет означать уже не гибридную войну Европы с Россией, а официальное вовлечение НАТО в конфликт, заявил... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:31:00+03:00

2025-03-06T13:31:00+03:00

2025-03-06T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

европа

сергей лавров

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Потенциальное размещение европейских войск на Украине будет означать уже не гибридную войну Европы с Россией, а официальное вовлечение НАТО в конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно", - сказал Лавров журналистам. "Особенно на фоне нервозного заявления (президента Франции Эммануэля) Макрона вчера о том, что Россия - это угроза. Значит, если это угроза, то войска против этой угрозы должны быть направлены", - пояснил министр. Лавров отметил, что европейские страны, предлагающие ввести миротворцев на Украину, не скрывают, для чего им это нужно. "Макрон, в частности, при поддержке (премьер-министра Великобритании Кира) Стармера, по-моему, скоро они повезут Зеленского на поклон в Вашингтон, но Макрон и Стармер, как они свои планы описывают, говорят, что надо приостановить на месяц боевые действия, как минимум, в воздухе, на море и в отношении объектов энергетики и за этот месяц развернуть там войска, параллельно с согласованием условий мира. Но если ты ввел войска на территорию, то ты уже, наверное, не захочешь согласовывать какие-то условия, потому что ты создаешь факты на земле", - добавил министр. При этом он обратил внимание, что США, комментируя сообщения об идее отправки войск, говорят о том, что "такого рода вещи, тем более, если их пытаются назвать миротворческими, должны обсуждаться и быть предметом согласия сторон, чего ни Макрон, ни Стармер, ни прочие сторонники ввода войск на Украину даже не упоминают".

https://ria.ru/20250306/rossija-2003390055.html

https://ria.ru/20250306/makron-2003388359.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, европа, сергей лавров, нато, в мире