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Лавров: отправка западных войск на Украину будет означать вовлечение НАТО - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/lavrov-2003390833.html
Лавров: отправка западных войск на Украину будет означать вовлечение НАТО
Лавров: отправка западных войск на Украину будет означать вовлечение НАТО - РИА Новости, 06.03.2025
Лавров: отправка западных войск на Украину будет означать вовлечение НАТО
Потенциальное размещение европейских войск на Украине будет означать уже не гибридную войну Европы с Россией, а официальное вовлечение НАТО в конфликт, заявил... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:31:00+03:00
2025-03-06T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Потенциальное размещение европейских войск на Украине будет означать уже не гибридную войну Европы с Россией, а официальное вовлечение НАТО в конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно", - сказал Лавров журналистам. "Особенно на фоне нервозного заявления (президента Франции Эммануэля) Макрона вчера о том, что Россия - это угроза. Значит, если это угроза, то войска против этой угрозы должны быть направлены", - пояснил министр. Лавров отметил, что европейские страны, предлагающие ввести миротворцев на Украину, не скрывают, для чего им это нужно. "Макрон, в частности, при поддержке (премьер-министра Великобритании Кира) Стармера, по-моему, скоро они повезут Зеленского на поклон в Вашингтон, но Макрон и Стармер, как они свои планы описывают, говорят, что надо приостановить на месяц боевые действия, как минимум, в воздухе, на море и в отношении объектов энергетики и за этот месяц развернуть там войска, параллельно с согласованием условий мира. Но если ты ввел войска на территорию, то ты уже, наверное, не захочешь согласовывать какие-то условия, потому что ты создаешь факты на земле", - добавил министр. При этом он обратил внимание, что США, комментируя сообщения об идее отправки войск, говорят о том, что "такого рода вещи, тем более, если их пытаются назвать миротворческими, должны обсуждаться и быть предметом согласия сторон, чего ни Макрон, ни Стармер, ни прочие сторонники ввода войск на Украину даже не упоминают".
https://ria.ru/20250306/rossija-2003390055.html
https://ria.ru/20250306/makron-2003388359.html
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украина, россия, европа, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Лавров: отправка западных войск на Украину будет означать вовлечение НАТО

Сергей Лавров: отправка войск Европы на Украину будет означать вовлечение НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Потенциальное размещение европейских войск на Украине будет означать уже не гибридную войну Европы с Россией, а официальное вовлечение НАТО в конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно", - сказал Лавров журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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"Особенно на фоне нервозного заявления (президента Франции Эммануэля) Макрона вчера о том, что Россия - это угроза. Значит, если это угроза, то войска против этой угрозы должны быть направлены", - пояснил министр.
Лавров отметил, что европейские страны, предлагающие ввести миротворцев на Украину, не скрывают, для чего им это нужно.
"Макрон, в частности, при поддержке (премьер-министра Великобритании Кира) Стармера, по-моему, скоро они повезут Зеленского на поклон в Вашингтон, но Макрон и Стармер, как они свои планы описывают, говорят, что надо приостановить на месяц боевые действия, как минимум, в воздухе, на море и в отношении объектов энергетики и за этот месяц развернуть там войска, параллельно с согласованием условий мира. Но если ты ввел войска на территорию, то ты уже, наверное, не захочешь согласовывать какие-то условия, потому что ты создаешь факты на земле", - добавил министр.
При этом он обратил внимание, что США, комментируя сообщения об идее отправки войск, говорят о том, что "такого рода вещи, тем более, если их пытаются назвать миротворческими, должны обсуждаться и быть предметом согласия сторон, чего ни Макрон, ни Стармер, ни прочие сторонники ввода войск на Украину даже не упоминают".
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Вчера, 13:20
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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