https://ria.ru/20250306/lavrov-2003380046.html
Лавров высказался о словах Макрона о подготовке Россией войны против Европы
Лавров высказался о словах Макрона о подготовке Россией войны против Европы - РИА Новости, 06.03.2025
Лавров высказался о словах Макрона о подготовке Россией войны против Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон имеет возможность позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, а обвинения в якобы подготовке Россией войны против Европы... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:54:00+03:00
2025-03-06T12:54:00+03:00
2025-03-06T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон имеет возможность позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, а обвинения в якобы подготовке Россией войны против Европы неумны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО."Макрон периодически заявляет горделиво, что он позвонит Путину обязательно, поговорит с ним. У него такие возможности есть. Никто не запрещает. Наоборот, президент постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами. И в отношении вот этих, прямо скажем, неумных обвинений России в подготовке войны против Европы и Франции Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью. Наверное, для любого мало-мальски вменяемого человека совершенно понятно, что России это не нужно", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.
https://ria.ru/20250306/peskov-2003382824.html
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россия, европа, в мире, франция, сергей лавров, эммануэль макрон, евросоюз, нато, владимир путин
Россия, Европа, В мире, Франция, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО, Владимир Путин
Лавров высказался о словах Макрона о подготовке Россией войны против Европы
Лавров назвал заявление Макрона о подготовке РФ войны против Европы чушью