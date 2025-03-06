https://ria.ru/20250306/lavrov-2003380046.html

Лавров высказался о словах Макрона о подготовке Россией войны против Европы

Лавров высказался о словах Макрона о подготовке Россией войны против Европы - РИА Новости, 06.03.2025

Лавров высказался о словах Макрона о подготовке Россией войны против Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет возможность позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, а обвинения в якобы подготовке Россией войны против Европы... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:54:00+03:00

2025-03-06T12:54:00+03:00

2025-03-06T13:06:00+03:00

россия

европа

в мире

франция

сергей лавров

эммануэль макрон

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон имеет возможность позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, а обвинения в якобы подготовке Россией войны против Европы неумны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО."Макрон периодически заявляет горделиво, что он позвонит Путину обязательно, поговорит с ним. У него такие возможности есть. Никто не запрещает. Наоборот, президент постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами. И в отношении вот этих, прямо скажем, неумных обвинений России в подготовке войны против Европы и Франции Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью. Наверное, для любого мало-мальски вменяемого человека совершенно понятно, что России это не нужно", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

https://ria.ru/20250306/peskov-2003382824.html

россия

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, в мире, франция, сергей лавров, эммануэль макрон, евросоюз, нато, владимир путин