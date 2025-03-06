https://ria.ru/20250306/lavrov-2003379237.html
Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России
Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России - РИА Новости, 06.03.2025
Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России
Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:49:00+03:00
2025-03-06T12:49:00+03:00
2025-03-06T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250306/zaharova-2003364928.html
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Лавров о ядерной риторике Макрона
Лавров о ядерной риторике Макрона
2025-03-06T12:49
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Москва, Россия, В мире, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Франция
Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России
Лавров: Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой России