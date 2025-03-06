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Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России - РИА Новости, 06.03.2025
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12:49 06.03.2025 (обновлено: 13:48 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/lavrov-2003379237.html
Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России
Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России - РИА Новости, 06.03.2025
Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России
Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:49:00+03:00
2025-03-06T13:48:00+03:00
москва
россия
в мире
эммануэль макрон
сергей лавров
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
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Лавров о ядерной риторике Макрона
Лавров о ядерной риторике Макрона
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москва, россия, в мире, эммануэль макрон, сергей лавров, франция
Москва, Россия, В мире, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Франция
Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России

Лавров: Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой России

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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