https://ria.ru/20250306/lavrov-2003379237.html

Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России

Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России - РИА Новости, 06.03.2025

Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой России

Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:49:00+03:00

2025-03-06T12:49:00+03:00

2025-03-06T13:48:00+03:00

москва

россия

в мире

эммануэль макрон

сергей лавров

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003391749_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7d58f7d0e01f719f1d1bb6bb9f746f2.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250306/zaharova-2003364928.html

москва

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров о ядерной риторике Макрона Лавров о ядерной риторике Макрона 2025-03-06T12:49 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, в мире, эммануэль макрон, сергей лавров, франция