https://ria.ru/20250306/lavrov-2003378831.html

Россия готова к честному разговору по Украине, заявил Лавров

Россия готова к честному разговору по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 06.03.2025

Россия готова к честному разговору по Украине, заявил Лавров

Россия готова к честному разговору по урегулированию украинского конфликта, для Москвы важно обеспечить собственную безопасность, заявил в четверг глава МИД РФ... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:46:00+03:00

2025-03-06T12:46:00+03:00

2025-03-06T13:03:00+03:00

россия

украина

москва

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Россия готова к честному разговору по урегулированию украинского конфликта, для Москвы важно обеспечить собственную безопасность, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы к честному разговору с учетом всех первопричин этого конфликта, включая, конечно же, основное – безопасность Российской Федерации и гарантии от того, что Североатлантический альянс будет продолжать проглатывать Украину в качестве территории, которая будет потом освоена для создания постоянных угроз Российской Федерации", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвира.В среду по московскому времени президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией.Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети. Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.

https://ria.ru/20250306/zaharova-2003364928.html

https://ria.ru/20250306/lavrov-2003377832.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, москва, в мире