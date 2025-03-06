Россия готова к честному разговору по Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия готова к честному разговору по урегулированию на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Россия готова к честному разговору по урегулированию украинского конфликта, для Москвы важно обеспечить собственную безопасность, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы к честному разговору с учетом всех первопричин этого конфликта, включая, конечно же, основное – безопасность Российской Федерации и гарантии от того, что Североатлантический альянс будет продолжать проглатывать Украину в качестве территории, которая будет потом освоена для создания постоянных угроз Российской Федерации", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвира.
В среду по московскому времени президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией.
Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети. Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.