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Россия готова к честному разговору по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 06.03.2025
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12:46 06.03.2025 (обновлено: 13:03 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/lavrov-2003378831.html
Россия готова к честному разговору по Украине, заявил Лавров
Россия готова к честному разговору по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 06.03.2025
Россия готова к честному разговору по Украине, заявил Лавров
Россия готова к честному разговору по урегулированию украинского конфликта, для Москвы важно обеспечить собственную безопасность, заявил в четверг глава МИД РФ... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:46:00+03:00
2025-03-06T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Россия готова к честному разговору по урегулированию украинского конфликта, для Москвы важно обеспечить собственную безопасность, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы к честному разговору с учетом всех первопричин этого конфликта, включая, конечно же, основное – безопасность Российской Федерации и гарантии от того, что Североатлантический альянс будет продолжать проглатывать Украину в качестве территории, которая будет потом освоена для создания постоянных угроз Российской Федерации", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвира.В среду по московскому времени президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией.Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети. Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.
https://ria.ru/20250306/zaharova-2003364928.html
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россия, украина, москва, в мире
Россия, Украина, Москва, В мире
Россия готова к честному разговору по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия готова к честному разговору по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Россия готова к честному разговору по урегулированию украинского конфликта, для Москвы важно обеспечить собственную безопасность, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы к честному разговору с учетом всех первопричин этого конфликта, включая, конечно же, основное – безопасность Российской Федерации и гарантии от того, что Североатлантический альянс будет продолжать проглатывать Украину в качестве территории, которая будет потом освоена для создания постоянных угроз Российской Федерации", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвира.
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В среду по московскому времени президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией.
Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети. Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.
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