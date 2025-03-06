https://ria.ru/20250306/latviya-2003391058.html
Глава МВД Латвии придумал дерзкий план против России
Глава МВД Латвии придумал дерзкий план против России - РИА Новости, 06.03.2025
Глава МВД Латвии придумал дерзкий план против России
Странам Европейского союза необходимо прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России, заявил глава МВД Латвии Рихардс Козловскис, чьи слова передает Delfi. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:32:00+03:00
2025-03-06T13:32:00+03:00
2025-03-06T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Странам Европейского союза необходимо прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России, заявил глава МВД Латвии Рихардс Козловскис, чьи слова передает Delfi."Козловскис призвал все государства-члены ЕС всерьез осознать опасность, считая моральным долгом отказаться от такой услуги", — говорится в материале.Глава латвийского МВД объяснил такой призыв тем, что Евросоюз находится в состоянии гибридной войны и терпит ущерб от якобы актов саботажа.В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что сделало получение шенгенских виз более длительным, сложным и дорогим. Кроме того, граничащим с Россией странам разрешили ограничивать въезд россиян на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия закрыли границы для российских туристов.
https://ria.ru/20250306/oruzhie-2003357878.html
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в мире, россия, латвия, польша, евросоюз
В мире, Россия, Латвия, Польша, Евросоюз
Глава МВД Латвии придумал дерзкий план против России
Глава МВД Латвии призвал Евросоюз прекратить выдачу шенгена россиянам