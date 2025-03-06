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В Кремле прокомментировали заявление Рубио об украинском конфликте - РИА Новости, 06.03.2025
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13:00 06.03.2025 (обновлено: 13:12 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/kreml-2003381293.html
В Кремле прокомментировали заявление Рубио об украинском конфликте
В Кремле прокомментировали заявление Рубио об украинском конфликте - РИА Новости, 06.03.2025
В Кремле прокомментировали заявление Рубио об украинском конфликте
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, заявил, что Россия согласна с тем, что время... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:00:00+03:00
2025-03-06T13:12:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, заявил, что Россия согласна с тем, что время остановить украинский конфликт настало. Ранее Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами. Он также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен. "И да, мы согласны с тем, что настало время остановить этот конфликт и эту войну", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Кремле прокомментировали заявление Рубио об украинском конфликте

Песков: Россия согласна с тем, что настало время остановить украинский конфликт

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, заявил, что Россия согласна с тем, что время остановить украинский конфликт настало.
Ранее Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами. Он также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен.
"И да, мы согласны с тем, что настало время остановить этот конфликт и эту войну", - сказал Песков журналистам.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией
Вчера, 05:44
 
В миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковМарко РубиоПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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