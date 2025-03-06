https://ria.ru/20250306/kreml-2003381293.html
В Кремле прокомментировали заявление Рубио об украинском конфликте
В Кремле прокомментировали заявление Рубио об украинском конфликте - РИА Новости, 06.03.2025
В Кремле прокомментировали заявление Рубио об украинском конфликте
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, заявил, что Россия согласна с тем, что время... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:00:00+03:00
2025-03-06T13:00:00+03:00
2025-03-06T13:12:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, заявил, что Россия согласна с тем, что время остановить украинский конфликт настало. Ранее Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами. Он также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен. "И да, мы согласны с тем, что настало время остановить этот конфликт и эту войну", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250306/rubio-2003328585.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08e98746bd48ebc5988c66588be94da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Кремле прокомментировали заявление Рубио об украинском конфликте
Песков: Россия согласна с тем, что настало время остановить украинский конфликт