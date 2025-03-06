https://ria.ru/20250306/kreml-2003381293.html

В Кремле прокомментировали заявление Рубио об украинском конфликте

В Кремле прокомментировали заявление Рубио об украинском конфликте - РИА Новости, 06.03.2025

В Кремле прокомментировали заявление Рубио об украинском конфликте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, заявил, что Россия согласна с тем, что время... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:00:00+03:00

2025-03-06T13:00:00+03:00

2025-03-06T13:12:00+03:00

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, заявил, что Россия согласна с тем, что время остановить украинский конфликт настало. Ранее Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами. Он также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен. "И да, мы согласны с тем, что настало время остановить этот конфликт и эту войну", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250306/rubio-2003328585.html

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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде