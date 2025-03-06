https://ria.ru/20250306/kreml-2003380491.html
В Кремле прокомментировали выступление Макрона
В Кремле прокомментировали выступление Макрона - РИА Новости, 06.03.2025
В Кремле прокомментировали выступление Макрона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление президента Франции Эммануэля Макрона создает ощущение, что Франция ищет продолжения... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:56:00+03:00
2025-03-06T12:56:00+03:00
2025-03-06T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление президента Франции Эммануэля Макрона создает ощущение, что Франция ищет продолжения войны, более того, в его словах появилась ядерная риторика. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. "Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция действительно ищет продолжения войны. Более того, Франция готова уже использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и так далее. Это уже такая ядерная риторика, такая претензия на ядерное лидерство в Европе, то есть это очень и очень конфронтационно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250306/lavrov--2003379776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, европа, эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз, нато
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В Кремле прокомментировали выступление Макрона
Песков: выступление Макрона создает ощущение, что Франция ищет продолжения войны