https://ria.ru/20250306/kreml-2003380491.html

В Кремле прокомментировали выступление Макрона

В Кремле прокомментировали выступление Макрона - РИА Новости, 06.03.2025

В Кремле прокомментировали выступление Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление президента Франции Эммануэля Макрона создает ощущение, что Франция ищет продолжения... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:56:00+03:00

2025-03-06T12:56:00+03:00

2025-03-06T12:56:00+03:00

в мире

франция

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эммануэль макрон

дмитрий песков

евросоюз

нато

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление президента Франции Эммануэля Макрона создает ощущение, что Франция ищет продолжения войны, более того, в его словах появилась ядерная риторика. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. "Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция действительно ищет продолжения войны. Более того, Франция готова уже использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и так далее. Это уже такая ядерная риторика, такая претензия на ядерное лидерство в Европе, то есть это очень и очень конфронтационно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250306/lavrov--2003379776.html

франция

россия

европа

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Варвара Скокшина

в мире, франция, россия, европа, эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз, нато