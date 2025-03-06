В Краснодаре вынесли приговор женщине, ударившей полицейского вилкой
В Краснодаре вынесли приговор женщине, ударившей полицейского вилкой десяток раз
Статуя Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 мар – РИА Новости. Суд назначил год исправительных работ жительнице Краснодара, ударившей десяток раз вилкой полицейского после просьбы сделать в своей квартире музыку тише, и взыскал с нее 25 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани.
Около 4 часов утра 26 июля оперуполномоченный уголовного розыска, прибыв в квартиру краснодарской многоэтажки на улице Ивана Беличенко, откуда раздавалась мешавшая соседям спать громкая музыка, был атакован пьяной фигуранткой, нанесшей не менее пяти ударов руками, в том числе вилкой по голове. На попавшем в интернет видео обнаженная женщина прижала мужчину к стене и пригрозила покалечить, если он ещё раз покажет ей удостоверение. Полицейскому пришлось обратиться к медикам.
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Ранее на нее завели дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении полицейского), но затем переквалифицировали на более мягкую статью 116 (побои), по которой грозило не более двух лет колонии. По данным суда, Екатерина Матвейкина находилась в состоянии алкогольного опьянения и ударила мужчину вилкой более 11 раз.
"Судом женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. В пользу потерпевшего взыскано 25 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
В суде Матвейкина раскаялась и принесла извинения, однако полицейский их не принял.
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