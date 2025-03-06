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В Краснодаре вынесли приговор женщине, ударившей полицейского вилкой - РИА Новости, 06.03.2025
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14:14 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/krasnodar-2003399888.html
В Краснодаре вынесли приговор женщине, ударившей полицейского вилкой
В Краснодаре вынесли приговор женщине, ударившей полицейского вилкой - РИА Новости, 06.03.2025
В Краснодаре вынесли приговор женщине, ударившей полицейского вилкой
Суд назначил год исправительных работ жительнице Краснодара, ударившей десяток раз вилкой полицейского после просьбы сделать в своей квартире музыку тише, и... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:14:00+03:00
2025-03-06T14:14:00+03:00
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 6 мар – РИА Новости. Суд назначил год исправительных работ жительнице Краснодара, ударившей десяток раз вилкой полицейского после просьбы сделать в своей квартире музыку тише, и взыскал с нее 25 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани. Около 4 часов утра 26 июля оперуполномоченный уголовного розыска, прибыв в квартиру краснодарской многоэтажки на улице Ивана Беличенко, откуда раздавалась мешавшая соседям спать громкая музыка, был атакован пьяной фигуранткой, нанесшей не менее пяти ударов руками, в том числе вилкой по голове. На попавшем в интернет видео обнаженная женщина прижала мужчину к стене и пригрозила покалечить, если он ещё раз покажет ей удостоверение. Полицейскому пришлось обратиться к медикам. Ранее на нее завели дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении полицейского), но затем переквалифицировали на более мягкую статью 116 (побои), по которой грозило не более двух лет колонии. По данным суда, Екатерина Матвейкина находилась в состоянии алкогольного опьянения и ударила мужчину вилкой более 11 раз. "Судом женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. В пользу потерпевшего взыскано 25 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. В суде Матвейкина раскаялась и принесла извинения, однако полицейский их не принял.
https://ria.ru/20250303/napadenie-2002753708.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре вынесли приговор женщине, ударившей полицейского вилкой

В Краснодаре вынесли приговор женщине, ударившей полицейского вилкой десяток раз

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 6 мар – РИА Новости. Суд назначил год исправительных работ жительнице Краснодара, ударившей десяток раз вилкой полицейского после просьбы сделать в своей квартире музыку тише, и взыскал с нее 25 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани.
Около 4 часов утра 26 июля оперуполномоченный уголовного розыска, прибыв в квартиру краснодарской многоэтажки на улице Ивана Беличенко, откуда раздавалась мешавшая соседям спать громкая музыка, был атакован пьяной фигуранткой, нанесшей не менее пяти ударов руками, в том числе вилкой по голове. На попавшем в интернет видео обнаженная женщина прижала мужчину к стене и пригрозила покалечить, если он ещё раз покажет ей удостоверение. Полицейскому пришлось обратиться к медикам.
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Ранее на нее завели дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении полицейского), но затем переквалифицировали на более мягкую статью 116 (побои), по которой грозило не более двух лет колонии. По данным суда, Екатерина Матвейкина находилась в состоянии алкогольного опьянения и ударила мужчину вилкой более 11 раз.
"Судом женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. В пользу потерпевшего взыскано 25 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
В суде Матвейкина раскаялась и принесла извинения, однако полицейский их не принял.
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