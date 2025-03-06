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В Польше задумались об увеличении контингента НАТО на границах с Россией - РИА Новости, 06.03.2025
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14:08 06.03.2025 (обновлено: 14:48 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/kontingent-2003398105.html
В Польше задумались об увеличении контингента НАТО на границах с Россией
В Польше задумались об увеличении контингента НАТО на границах с Россией - РИА Новости, 06.03.2025
В Польше задумались об увеличении контингента НАТО на границах с Россией
Европе следует рассмотреть вопрос увеличения военного контингента НАТО на границе с РФ и Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:08:00+03:00
2025-03-06T14:48:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Европе следует рассмотреть вопрос увеличения военного контингента НАТО на границе с РФ и Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС."Я буду говорить о том, чтобы рассмотреть вопрос увеличения европейских войск и войск НАТО на границе с Россией и Белоруссией", - сказал он.По словам Туска, "защита восточной границы ЕС – приоритет, который никто не ставит под сомнение". "Это означает средства, инфраструктурную помощь", - добавил премьер.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В РФ ранее заявляли, что не заинтересованы в эскалации, новой холодной войне или гонке вооружений, однако сегодня налицо то, что страны НАТО и ЕС ведут подготовку к прямому столкновению с Россией.Как заявил Туск, сейчас много говорят о гарантиях безопасности для Украины, но "чтобы действительно давать кому-то гарантии безопасности, нужно самому быть в безопасности". "В первую очередь в Европе мы должны обеспечить безопасность границы, в первую очередь с Россией и Белоруссией, на море, в воздухе в киберпространстве. Тогда мы сможем более эффективно помогать Украине", - заявил он.Отвечая на вопрос о защите воздушного пространства над Украиной, Туск сказал, что "такой воздушный щит над Европой, особенно восточным флангом, абсолютно достоен поддержки". "Мы не будем отправлять польских солдат на Украину, но общая работа над безопасным небом над Польшей и Украиной – это то, над чем серьезные европейские страны начинают всерьез думать", - сказал он."Европа должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность", - добавил премьер, отметив, что это не значит ослабление трансатлантического сотрудничества. "Америка теперь более требовательный и сложный партнер. Вооружаясь, должны повлиять на улучшение трансатлантических отношений и связей с США. Это должно быть нашим приоритетом", - отметил премьер.
https://ria.ru/20250222/nato-2001010450.html
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россия, польша, нато, белоруссия, в мире, дональд туск, евросоюз, европа
Россия, Польша, НАТО, Белоруссия, В мире, Дональд Туск, Евросоюз, Европа
В Польше задумались об увеличении контингента НАТО на границах с Россией

Туск предложил рассмотреть вопрос увеличения контингента НАТО на границах с РФ

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Европе следует рассмотреть вопрос увеличения военного контингента НАТО на границе с РФ и Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС.
"Я буду говорить о том, чтобы рассмотреть вопрос увеличения европейских войск и войск НАТО на границе с Россией и Белоруссией", - сказал он.
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По словам Туска, "защита восточной границы ЕС – приоритет, который никто не ставит под сомнение". "Это означает средства, инфраструктурную помощь", - добавил премьер.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В РФ ранее заявляли, что не заинтересованы в эскалации, новой холодной войне или гонке вооружений, однако сегодня налицо то, что страны НАТО и ЕС ведут подготовку к прямому столкновению с Россией.
Как заявил Туск, сейчас много говорят о гарантиях безопасности для Украины, но "чтобы действительно давать кому-то гарантии безопасности, нужно самому быть в безопасности". "В первую очередь в Европе мы должны обеспечить безопасность границы, в первую очередь с Россией и Белоруссией, на море, в воздухе в киберпространстве. Тогда мы сможем более эффективно помогать Украине", - заявил он.
Отвечая на вопрос о защите воздушного пространства над Украиной, Туск сказал, что "такой воздушный щит над Европой, особенно восточным флангом, абсолютно достоен поддержки". "Мы не будем отправлять польских солдат на Украину, но общая работа над безопасным небом над Польшей и Украиной – это то, над чем серьезные европейские страны начинают всерьез думать", - сказал он.
"Европа должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность", - добавил премьер, отметив, что это не значит ослабление трансатлантического сотрудничества. "Америка теперь более требовательный и сложный партнер. Вооружаясь, должны повлиять на улучшение трансатлантических отношений и связей с США. Это должно быть нашим приоритетом", - отметил премьер.
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