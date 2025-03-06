https://ria.ru/20250306/konkurs-2003239797.html
Открыт прием заявок на XVIII конкурс "Дело в людях"
Открыт прием заявок на XVIII конкурс "Дело в людях" - РИА Новости, 06.03.2025
Открыт прием заявок на XVIII конкурс "Дело в людях"
Стартовал прием заявок на участие в XVIII Всероссийском конкурсе "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее", сообщает организатор конкурса - Ассоциация... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Стартовал прием заявок на участие в XVIII Всероссийском конкурсе "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее", сообщает организатор конкурса - Ассоциация менеджеров.Цель конкурса – выявление и распространение лучших практик российских компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные проекты в области ESG и устойчивого развития.Проект включает в себя конкурс и одноименный форум, в рамках которого ведущие эксперты поделятся опытом построения ответственного бизнеса.В этом году жюри конкурса рассмотрит проекты и определит победителей в 11 основных номинациях, а также обладателя Гран-при. В числе номинаций: "Поколение будущего", "ESG-трансформация", "ESG-старт", "Устойчивый туризм", "Создание общества равных возможностей", "Экологическая эффективность", "ESG-коммуникации" и другие.Заявки на конкурс принимаются до 28 мая. Награждение победителей в номинациях и присуждение Гран-при состоится осенью 2025 года в рамках форума "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее"."Несмотря ни на какие обстоятельства, ESG и корпоративная социальная ответственность остаются одними из основных векторов развития российского бизнеса. Каждый год наш конкурс прирастает не только новыми участниками, но и новыми, направленными на решение многомерных задач проектами. Следуя трендам ESG-сообщества и запросу рынка, в прошлом году мы ввели сразу четыре новые номинации. Одна из них — "ESG-старт" ярко продемонстрировала, что компании даже с небольшим объемом бизнеса способны реализовать сильные вовлекающие проекты и добиваться признания бизнес-сообщества наравне с крупными корпорациями. Надеемся увидеть в этом году в данной номинации, как и в других, еще больше интересных и уникальных практик", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева.Конкурс "Дело в людях" проводится с 2008 года. За это время свои лучшие кейсы и практики представили более 800 компаний среднего и крупного бизнеса. Это проекты в области здравоохранения, поддержки персонала, развития местных сообществ, инклюзии, сопровождаемого трудоустройства, социального благополучия, создания общества равных возможностей, развития регионов присутствия, здравоохранения.
https://realty.ria.ru/20250304/reestr-2003036660.html
https://ria.ru/20250301/it-reshenija-2002419449.html
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конкурсы, россия
Открыт прием заявок на XVIII конкурс "Дело в людях"
Ассоциация менеджеров проведет конкурс социальных проектов "Дело в людях"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Стартовал прием заявок на участие в XVIII Всероссийском конкурсе "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее", сообщает организатор конкурса - Ассоциация менеджеров.
Цель конкурса – выявление и распространение лучших практик российских компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные проекты в области ESG и устойчивого развития.
Проект включает в себя конкурс и одноименный форум, в рамках которого ведущие эксперты поделятся опытом построения ответственного бизнеса.
В этом году жюри конкурса рассмотрит проекты и определит победителей в 11 основных номинациях, а также обладателя Гран-при. В числе номинаций: "Поколение будущего", "ESG-трансформация", "ESG-старт", "Устойчивый туризм", "Создание общества равных возможностей", "Экологическая эффективность", "ESG-коммуникации" и другие.
Заявки на конкурс принимаются до 28 мая. Награждение победителей в номинациях и присуждение Гран-при состоится осенью 2025 года в рамках форума "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее".
"Несмотря ни на какие обстоятельства, ESG и корпоративная социальная ответственность остаются одними из основных векторов развития российского бизнеса. Каждый год наш конкурс прирастает не только новыми участниками, но и новыми, направленными на решение многомерных задач проектами. Следуя трендам ESG-сообщества и запросу рынка, в прошлом году мы ввели сразу четыре новые номинации. Одна из них — "ESG-старт" ярко продемонстрировала, что компании даже с небольшим объемом бизнеса способны реализовать сильные вовлекающие проекты и добиваться признания бизнес-сообщества наравне с крупными корпорациями. Надеемся увидеть в этом году в данной номинации, как и в других, еще больше интересных и уникальных практик", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева.
Конкурс "Дело в людях" проводится с 2008 года. За это время свои лучшие кейсы и практики представили более 800 компаний среднего и крупного бизнеса. Это проекты в области здравоохранения, поддержки персонала, развития местных сообществ, инклюзии, сопровождаемого трудоустройства, социального благополучия, создания общества равных возможностей, развития регионов присутствия, здравоохранения.