https://ria.ru/20250306/kompanii-2003335062.html
Китайские компании хотят развивать отношения с Россией, заявил Титов
Китайские компании хотят развивать отношения с Россией, заявил Титов - РИА Новости, 06.03.2025
Китайские компании хотят развивать отношения с Россией, заявил Титов
Крупные компании китайской провинции Шэньси хотят развивать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T07:37:00+03:00
2025-03-06T07:37:00+03:00
2025-03-06T07:37:00+03:00
экономика
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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Крупные компании китайской провинции Шэньси хотят развивать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Сиань и провинция Шэньси становятся ключевой точкой в товарообороте между Россией и Китаем. Помимо логистики, здесь свое развитое технологическое производство, достаточно вспомнить хотя бы штаб-квартиру и самый большой автоматический завод электромобилей компании BYD", - заявил Титов. Он подчеркнул, что "представители различных крупных компаний провинции хотят развивать отношения с Россией и Деловой форум будет этому способствовать". Титов сообщил, что Российско-Китайский Деловой форум, в котором примут участие компании двух стран, пройдет в городе Сиань в апреле.
https://ria.ru/20250304/titov-2002885671.html
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экономика, технологии, россия, шэньси, китай, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Экономика, Технологии, Россия, Шэньси, Китай, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
Китайские компании хотят развивать отношения с Россией, заявил Титов
Титов: компании китайской провинции Шэньси хотят развивать отношения с Россией