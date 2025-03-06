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Китайские компании хотят развивать отношения с Россией, заявил Титов - РИА Новости, 06.03.2025
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07:37 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/kompanii-2003335062.html
Китайские компании хотят развивать отношения с Россией, заявил Титов
Китайские компании хотят развивать отношения с Россией, заявил Титов - РИА Новости, 06.03.2025
Китайские компании хотят развивать отношения с Россией, заявил Титов
Крупные компании китайской провинции Шэньси хотят развивать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T07:37:00+03:00
2025-03-06T07:37:00+03:00
экономика
технологии
россия
шэньси
китай
борис титов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Крупные компании китайской провинции Шэньси хотят развивать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Сиань и провинция Шэньси становятся ключевой точкой в товарообороте между Россией и Китаем. Помимо логистики, здесь свое развитое технологическое производство, достаточно вспомнить хотя бы штаб-квартиру и самый большой автоматический завод электромобилей компании BYD", - заявил Титов. Он подчеркнул, что "представители различных крупных компаний провинции хотят развивать отношения с Россией и Деловой форум будет этому способствовать". Титов сообщил, что Российско-Китайский Деловой форум, в котором примут участие компании двух стран, пройдет в городе Сиань в апреле.
https://ria.ru/20250304/titov-2002885671.html
https://ria.ru/20250306/titov-2003332059.html
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экономика, технологии, россия, шэньси, китай, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Экономика, Технологии, Россия, Шэньси, Китай, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
Китайские компании хотят развивать отношения с Россией, заявил Титов

Титов: компании китайской провинции Шэньси хотят развивать отношения с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Крупные компании китайской провинции Шэньси хотят развивать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Сиань и провинция Шэньси становятся ключевой точкой в товарообороте между Россией и Китаем. Помимо логистики, здесь свое развитое технологическое производство, достаточно вспомнить хотя бы штаб-квартиру и самый большой автоматический завод электромобилей компании BYD", - заявил Титов.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Китае растет интерес к товарам из России, заявил Титов
4 марта, 06:54
Он подчеркнул, что "представители различных крупных компаний провинции хотят развивать отношения с Россией и Деловой форум будет этому способствовать".
Титов сообщил, что Российско-Китайский Деловой форум, в котором примут участие компании двух стран, пройдет в городе Сиань в апреле.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Доллар должен быть преимущественно платежным средством, заявил Титов
Вчера, 06:38
 
ЭкономикаТехнологииРоссияШэньсиКитайБорис ТитовРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
 
 
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