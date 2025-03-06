Комбат рассказал о положении ВСУ в районе Русского Поречного
Боец Странник: положение ВСУ в районе Русского Поречного ухудшается
© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ на линии соприкосновения
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения. Архивное фото
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РУССКОЕ ПОРЕЧНОЕ (Курская обл.), 6 мар - РИА Новости. Положение ВСУ на участке фронта в районе Русского Поречного в Курской области ухудшается с каждым днем, они фактически "сидят в бутылке", сказал РИА Новости комбат 352-го батальона группировки войск "Север", подразделение которого выполняет задачи в районе.
"Это последние дни, когда можно проехать на внедорожнике по полевым дорогам. Температура повышается, поля раскисают, и скоро ВСУ останутся без снабжения", - рассказал командир.
Он отметил, что российские войска постоянно атакуют пути снабжения ВСУ на данном участке, а положение украинских сил с каждым днем ухудшается.
"Они сидят в бутылке, а бутылочное горлышко в наших руках. Когда раскиснут поля, у них останется всего две асфальтовые дороги, и там они все и умрут. Впрочем, нечего было приходить на нашу землю", - добавил собеседник агентства с позывным "Странник".
Русское Поречное стало местом многочисленных военных преступлений ВСУ: после освобождения села российские военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных жителей. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
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