https://ria.ru/20250306/kombat-2003435050.html

Комбат рассказал о положении ВСУ в районе Русского Поречного

Комбат рассказал о положении ВСУ в районе Русского Поречного - РИА Новости, 06.03.2025

Комбат рассказал о положении ВСУ в районе Русского Поречного

Положение ВСУ на участке фронта в районе Русского Поречного в Курской области ухудшается с каждым днем, они фактически "сидят в бутылке", сказал РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:34:00+03:00

2025-03-06T16:34:00+03:00

2025-03-06T16:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

русское поречное

владимир путин

светлана петренко

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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РУССКОЕ ПОРЕЧНОЕ (Курская обл.), 6 мар - РИА Новости. Положение ВСУ на участке фронта в районе Русского Поречного в Курской области ухудшается с каждым днем, они фактически "сидят в бутылке", сказал РИА Новости комбат 352-го батальона группировки войск "Север", подразделение которого выполняет задачи в районе. "Это последние дни, когда можно проехать на внедорожнике по полевым дорогам. Температура повышается, поля раскисают, и скоро ВСУ останутся без снабжения", - рассказал командир. Он отметил, что российские войска постоянно атакуют пути снабжения ВСУ на данном участке, а положение украинских сил с каждым днем ухудшается. "Они сидят в бутылке, а бутылочное горлышко в наших руках. Когда раскиснут поля, у них останется всего две асфальтовые дороги, и там они все и умрут. Впрочем, нечего было приходить на нашу землю", - добавил собеседник агентства с позывным "Странник". Русское Поречное стало местом многочисленных военных преступлений ВСУ: после освобождения села российские военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных жителей. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.

https://ria.ru/20250131/plennyy-1996527478.html

https://ria.ru/20250305/vsu-2003221742.html

https://ria.ru/20250131/plennyy-1996528769.html

россия

курская область

русское поречное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, курская область, русское поречное, владимир путин, светлана петренко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)