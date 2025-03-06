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Комбат рассказал о положении ВСУ в районе Русского Поречного - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/kombat-2003435050.html
Комбат рассказал о положении ВСУ в районе Русского Поречного
Комбат рассказал о положении ВСУ в районе Русского Поречного - РИА Новости, 06.03.2025
Комбат рассказал о положении ВСУ в районе Русского Поречного
Положение ВСУ на участке фронта в районе Русского Поречного в Курской области ухудшается с каждым днем, они фактически "сидят в бутылке", сказал РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:34:00+03:00
2025-03-06T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
русское поречное
владимир путин
светлана петренко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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РУССКОЕ ПОРЕЧНОЕ (Курская обл.), 6 мар - РИА Новости. Положение ВСУ на участке фронта в районе Русского Поречного в Курской области ухудшается с каждым днем, они фактически "сидят в бутылке", сказал РИА Новости комбат 352-го батальона группировки войск "Север", подразделение которого выполняет задачи в районе. "Это последние дни, когда можно проехать на внедорожнике по полевым дорогам. Температура повышается, поля раскисают, и скоро ВСУ останутся без снабжения", - рассказал командир. Он отметил, что российские войска постоянно атакуют пути снабжения ВСУ на данном участке, а положение украинских сил с каждым днем ухудшается. "Они сидят в бутылке, а бутылочное горлышко в наших руках. Когда раскиснут поля, у них останется всего две асфальтовые дороги, и там они все и умрут. Впрочем, нечего было приходить на нашу землю", - добавил собеседник агентства с позывным "Странник". Русское Поречное стало местом многочисленных военных преступлений ВСУ: после освобождения села российские военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных жителей. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
https://ria.ru/20250131/plennyy-1996527478.html
https://ria.ru/20250305/vsu-2003221742.html
https://ria.ru/20250131/plennyy-1996528769.html
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курская область
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россия, курская область, русское поречное, владимир путин, светлана петренко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Русское Поречное, Владимир Путин, Светлана Петренко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Комбат рассказал о положении ВСУ в районе Русского Поречного

Боец Странник: положение ВСУ в районе Русского Поречного ухудшается

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ на линии соприкосновения
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения. Архивное фото
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РУССКОЕ ПОРЕЧНОЕ (Курская обл.), 6 мар - РИА Новости. Положение ВСУ на участке фронта в районе Русского Поречного в Курской области ухудшается с каждым днем, они фактически "сидят в бутылке", сказал РИА Новости комбат 352-го батальона группировки войск "Север", подразделение которого выполняет задачи в районе.
"Это последние дни, когда можно проехать на внедорожнике по полевым дорогам. Температура повышается, поля раскисают, и скоро ВСУ останутся без снабжения", - рассказал командир.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Пленный боевик ВСУ рассказал, как отмечал убийства в курском селе
31 января, 07:30
Он отметил, что российские войска постоянно атакуют пути снабжения ВСУ на данном участке, а положение украинских сил с каждым днем ухудшается.
"Они сидят в бутылке, а бутылочное горлышко в наших руках. Когда раскиснут поля, у них останется всего две асфальтовые дороги, и там они все и умрут. Впрочем, нечего было приходить на нашу землю", - добавил собеседник агентства с позывным "Странник".
Русское Поречное стало местом многочисленных военных преступлений ВСУ: после освобождения села российские военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных жителей. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года они убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области
5 марта, 15:08
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Пленный рассказал, чем занимались боевики ВСУ в Курской области
31 января, 07:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРусское ПоречноеВладимир ПутинСветлана ПетренкоВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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