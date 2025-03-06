https://ria.ru/20250306/koloniya-2003385331.html

Житель Перми получил четыре года колонии за поджог иномарок

Житель Перми получил четыре года колонии за поджог иномарок - РИА Новости, 06.03.2025

Житель Перми получил четыре года колонии за поджог иномарок

Дзержинский суд Перми приговорил к 4 годам лишения свободы местного жителя, который сжег две чужие дорогостоящие иномарки по наводке мошенников, думая, что... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:12:00+03:00

2025-03-06T13:12:00+03:00

2025-03-06T13:12:00+03:00

происшествия

пермь

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

пермский краевой суд

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УФА, 6 мар – РИА Новости. Дзержинский суд Перми приговорил к 4 годам лишения свободы местного жителя, который сжег две чужие дорогостоящие иномарки по наводке мошенников, думая, что участвует в спецоперации Росфинмониторинга, сообщил Пермский краевой суд. По данным суда, в сентябре прошлого года житель Перми поджег два чужих автомобиля - Toyota Rav 4 и Mazda CX-5. Владельцам иномарок причинен ущерб в 2 и 2,5 миллиона рублей соответственно. В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Пояснил, что поджигал автомобили по звонку от неизвестных. "Звонивший ему мужчина представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил его совершить поджог. Совершая преступления, полагал, что участвует в спецоперации по пресечению преступной деятельности мошенников и завладению ими похищенными денежными средствами", - говорится в сообщении суда. "Дзержинский районный суд Перми квалифицировал действия пермяка по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). За совершенные преступления ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать его мужчине предстоит в колонии-поселении", - следует из релиза. Приговор в законную силу не вступил, добавили в суде.

https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html

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происшествия, пермь, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), пермский краевой суд