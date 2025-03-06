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Житель Перми получил четыре года колонии за поджог иномарок
Житель Перми получил четыре года колонии за поджог иномарок - РИА Новости, 06.03.2025
Житель Перми получил четыре года колонии за поджог иномарок
Дзержинский суд Перми приговорил к 4 годам лишения свободы местного жителя, который сжег две чужие дорогостоящие иномарки по наводке мошенников, думая, что... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:12:00+03:00
2025-03-06T13:12:00+03:00
2025-03-06T13:12:00+03:00
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пермский краевой суд
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УФА, 6 мар – РИА Новости. Дзержинский суд Перми приговорил к 4 годам лишения свободы местного жителя, который сжег две чужие дорогостоящие иномарки по наводке мошенников, думая, что участвует в спецоперации Росфинмониторинга, сообщил Пермский краевой суд. По данным суда, в сентябре прошлого года житель Перми поджег два чужих автомобиля - Toyota Rav 4 и Mazda CX-5. Владельцам иномарок причинен ущерб в 2 и 2,5 миллиона рублей соответственно. В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Пояснил, что поджигал автомобили по звонку от неизвестных. "Звонивший ему мужчина представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил его совершить поджог. Совершая преступления, полагал, что участвует в спецоперации по пресечению преступной деятельности мошенников и завладению ими похищенными денежными средствами", - говорится в сообщении суда. "Дзержинский районный суд Перми квалифицировал действия пермяка по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). За совершенные преступления ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать его мужчине предстоит в колонии-поселении", - следует из релиза. Приговор в законную силу не вступил, добавили в суде.
https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html
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происшествия, пермь, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), пермский краевой суд
Происшествия, Пермь, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Пермский краевой суд
Житель Перми получил четыре года колонии за поджог иномарок
Житель Перми получил 4 года колонии за поджог иномарок по наводке мошенников
УФА, 6 мар – РИА Новости. Дзержинский суд Перми приговорил к 4 годам лишения свободы местного жителя, который сжег две чужие дорогостоящие иномарки по наводке мошенников, думая, что участвует в спецоперации Росфинмониторинга, сообщил Пермский краевой суд.
По данным суда, в сентябре прошлого года житель Перми поджег два чужих автомобиля - Toyota Rav 4 и Mazda CX-5. Владельцам иномарок причинен ущерб в 2 и 2,5 миллиона рублей соответственно.
В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Пояснил, что поджигал автомобили по звонку от неизвестных. "Звонивший ему мужчина представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил его совершить поджог. Совершая преступления, полагал, что участвует в спецоперации по пресечению преступной деятельности мошенников и завладению ими похищенными денежными средствами", - говорится в сообщении суда.
"Дзержинский районный суд Перми квалифицировал действия пермяка по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). За совершенные преступления ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать его мужчине предстоит в колонии-поселении", - следует из релиза.
Приговор в законную силу не вступил, добавили в суде.