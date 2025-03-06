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Книжный клуб начнет работу в подмосковном музее "Новый Иерусалим" - РИА Новости, 06.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:06 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/klub-2003467031.html
Книжный клуб начнет работу в подмосковном музее "Новый Иерусалим"
Книжный клуб начнет работу в подмосковном музее "Новый Иерусалим" - РИА Новости, 06.03.2025
Книжный клуб начнет работу в подмосковном музее "Новый Иерусалим"
В музее "Новый Иерусалим" муниципального округа Истра 7 марта состоится первая встреча молодежного клуба "По диагонали" в рамках выставки Александра Лабаса... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:06:00+03:00
2025-03-06T18:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В музее "Новый Иерусалим" муниципального округа Истра 7 марта состоится первая встреча молодежного клуба "По диагонали" в рамках выставки Александра Лабаса "Невесомость", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Темы встреч книжного клуба будут связаны с основными направлениями творчества художника Лабаса. Они посвящены прогрессу, размышлениям о будущем, а также фантастическим произведениям о космосе. На примере книг Андрея Платонова, Евгения Замятина, Станислава Лема, Рэя Брэдбери, а также поэтических текстов участники поразмышляют о роли технического развития в жизни человека и о месте самого человека в мире, сравнят отрывки из художественных произведений с картинами Лабаса. Ведущими в литературном клубе станут молодые люди, которые сами участвовали в интерактивных образовательных и научных музейных проектах - Тимофей Коробкин и Денис Растворов. Коробкин стал автором экскурсии "Поэтическая прогулка по постоянной экспозиции" и фрагмента видеогида о саккосе "Деисус апостолом Андреем Первозванным". Растворов также принимал участие в создании музейного видеогида. Оба ведущих становились призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и мировой художественной культуре, оба планируют связать свою жизнь с литературоведением или искусствоведением. Также куратором проекта выступает ученый секретарь музея, победитель-наставник по работе с подростками Всероссийского проекта развития наставничества в музейной сфере Арина Гундрова.
https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003443859.html
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московская область (подмосковье), литература
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Литература
Книжный клуб начнет работу в подмосковном музее "Новый Иерусалим"

В подмосковном музее "Новый Иерусалим" 7 марта начнет работать книжный клуб

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиМузей Новый Иерусалим
Музей Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Музей Новый Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В музее "Новый Иерусалим" муниципального округа Истра 7 марта состоится первая встреча молодежного клуба "По диагонали" в рамках выставки Александра Лабаса "Невесомость", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Темы встреч книжного клуба будут связаны с основными направлениями творчества художника Лабаса. Они посвящены прогрессу, размышлениям о будущем, а также фантастическим произведениям о космосе.
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На примере книг Андрея Платонова, Евгения Замятина, Станислава Лема, Рэя Брэдбери, а также поэтических текстов участники поразмышляют о роли технического развития в жизни человека и о месте самого человека в мире, сравнят отрывки из художественных произведений с картинами Лабаса.
Ведущими в литературном клубе станут молодые люди, которые сами участвовали в интерактивных образовательных и научных музейных проектах - Тимофей Коробкин и Денис Растворов.
Коробкин стал автором экскурсии "Поэтическая прогулка по постоянной экспозиции" и фрагмента видеогида о саккосе "Деисус апостолом Андреем Первозванным". Растворов также принимал участие в создании музейного видеогида. Оба ведущих становились призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и мировой художественной культуре, оба планируют связать свою жизнь с литературоведением или искусствоведением.
Также куратором проекта выступает ученый секретарь музея, победитель-наставник по работе с подростками Всероссийского проекта развития наставничества в музейной сфере Арина Гундрова.
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