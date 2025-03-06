https://ria.ru/20250306/klub-2003467031.html

Книжный клуб начнет работу в подмосковном музее "Новый Иерусалим"

Книжный клуб начнет работу в подмосковном музее "Новый Иерусалим" - РИА Новости, 06.03.2025

Книжный клуб начнет работу в подмосковном музее "Новый Иерусалим"

В музее "Новый Иерусалим" муниципального округа Истра 7 марта состоится первая встреча молодежного клуба "По диагонали" в рамках выставки Александра Лабаса... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:06:00+03:00

2025-03-06T18:06:00+03:00

2025-03-06T18:06:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

литература

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774351062_0:135:1281:855_1920x0_80_0_0_8c82d8d0870ca636cd414c61d3827f2c.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В музее "Новый Иерусалим" муниципального округа Истра 7 марта состоится первая встреча молодежного клуба "По диагонали" в рамках выставки Александра Лабаса "Невесомость", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Темы встреч книжного клуба будут связаны с основными направлениями творчества художника Лабаса. Они посвящены прогрессу, размышлениям о будущем, а также фантастическим произведениям о космосе. На примере книг Андрея Платонова, Евгения Замятина, Станислава Лема, Рэя Брэдбери, а также поэтических текстов участники поразмышляют о роли технического развития в жизни человека и о месте самого человека в мире, сравнят отрывки из художественных произведений с картинами Лабаса. Ведущими в литературном клубе станут молодые люди, которые сами участвовали в интерактивных образовательных и научных музейных проектах - Тимофей Коробкин и Денис Растворов. Коробкин стал автором экскурсии "Поэтическая прогулка по постоянной экспозиции" и фрагмента видеогида о саккосе "Деисус апостолом Андреем Первозванным". Растворов также принимал участие в создании музейного видеогида. Оба ведущих становились призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и мировой художественной культуре, оба планируют связать свою жизнь с литературоведением или искусствоведением. Также куратором проекта выступает ученый секретарь музея, победитель-наставник по работе с подростками Всероссийского проекта развития наставничества в музейной сфере Арина Гундрова.

https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003443859.html

https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003403988.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), литература