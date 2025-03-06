https://ria.ru/20250306/kiselev-2003368046.html

Киселев: Макрон напрашивается на запретительные пошлины для французских вин

Киселев: Макрон напрашивается на запретительные пошлины для французских вин - РИА Новости, 06.03.2025

Киселев: Макрон напрашивается на запретительные пошлины для французских вин

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС делает... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:52:00+03:00

2025-03-06T11:52:00+03:00

2025-03-06T17:44:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС делает актуальным введение фактически запретительной 200-процентной пошлины для французских вин, заявил РИА Новости председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев. "Откровенно враждебное по отношению к России выступление Макрона — а именно он претендует в Европе на то, чтобы возглавить партию войны — делает более актуальной позицию Ассоциации виноградарей и виноделов России, зафиксированную в прошлогоднем решении нашего правления, о необходимости введения запретительной, 200-процентной, пошлины для вин из недружественных стран", — сказал он.Киселев напомнил, что сейчас недружественные страны никак не выделяются из общего ряда экспортеров вин в Россию — для всех действует пошлина в 20 процентов. "Но сейчас актуальным было бы их выделить и справедливо начать как раз с Франции. Тем более что у нас существует практика дифференциации тарифов для отдельных стран, как, например, нулевая ставка для вин Грузии. А для Франции можно сделать отдельно 200 процентов — это запретительная пошлина фактически. Макрон буквально напрашивается на это", — отметил председатель правления АВВР. По его словам, с подачи президента США Дональда Трампа пошлины в современном мире становятся инструментом внешней политики и России не стоит отказываться от него. "Теперь покупать французское вино абсурдно и аморально. Трудно представить, чтобы Советский Союз во время Великой Отечественной войны импортировал бы немецкий рислинг — мы готовы были его пить, но только трофейный. И когда Макрон угрожает ядерным оружием, с какой стати нам финансировать экономику врага, оплачивать ракеты SCALP, самоходные гаубицы CAESAR, самолеты Mirage? Ведь французское оружие бьет и по нашим бойцам, и по нашим мирным гражданам", — сказал Киселев.Накануне Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы и из-за этого надо начать дискуссию об использовании ядерного оружия Парижа для защиты всего ЕС.

https://ria.ru/20250306/mid-2003355940.html

https://ria.ru/20250306/zaharova-2003364928.html

https://ria.ru/20250306/gosduma-2003334683.html

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франция, россия, европа, дмитрий киселев, дональд трамп, евросоюз, в мире