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Депутат Европарламента неожиданно заговорил о российском Киеве

Депутат Европарламента неожиданно заговорил о российском Киеве - РИА Новости, 06.03.2025

Депутат Европарламента неожиданно заговорил о российском Киеве

Россия, заняв Киев, стала бы для Словакии надежным соседом, заявил депутат Европейского парламента, член партии Smer-SD Эрик Калиняк в интервью изданию Interez. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:37:00+03:00

2025-03-06T18:37:00+03:00

2025-03-06T20:36:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 6 мар — РИА Новости. Россия, заняв Киев, стала бы для Словакии надежным соседом, заявил депутат Европейского парламента, член партии Smer-SD Эрик Калиняк в интервью изданию Interez."Буду циником и скажу, что у нас наконец бы был надежный сосед. Если мы посмотрим на словацко-украинские отношения и на то, как мы несколько раз должны были спасать их после того, как ими был создан какой-то экономический конфликт с Россией, и сколько раз нам они не хотели помогать, так с этой точки зрения русские являются более достойными доверия партнерами для нас в экономической сфере", — отметил он.Так Калиняк ответил на вопрос о том, что означало бы для Словакии, если бы "русские были в Ужгороде или Киеве", при этом Москва никогда о подобных планах не заявляла.Как отметил евродепутат, он не хотел бы, чтобы Украина сдалась и на границах были русские, подчеркнув необходимость вести переговоры о мире для урегулирования конфликта. В оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), представленной в парламенте республики, раскритиковали слова Калиняка, заявив, что правительство Фицо своей риторикой сжигает мосты между республикой и ее союзниками.

https://ria.ru/20250110/fitso-1993208443.html

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в мире, россия, словакия, киев, роберт фицо