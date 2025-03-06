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Депутат Европарламента неожиданно заговорил о российском Киеве - РИА Новости, 06.03.2025
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18:37 06.03.2025 (обновлено: 20:36 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/kiev-2003475198.html
Депутат Европарламента неожиданно заговорил о российском Киеве
Депутат Европарламента неожиданно заговорил о российском Киеве - РИА Новости, 06.03.2025
Депутат Европарламента неожиданно заговорил о российском Киеве
Россия, заняв Киев, стала бы для Словакии надежным соседом, заявил депутат Европейского парламента, член партии Smer-SD Эрик Калиняк в интервью изданию Interez. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:37:00+03:00
2025-03-06T20:36:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 6 мар — РИА Новости. Россия, заняв Киев, стала бы для Словакии надежным соседом, заявил депутат Европейского парламента, член партии Smer-SD Эрик Калиняк в интервью изданию Interez.&quot;Буду циником и скажу, что у нас наконец бы был надежный сосед. Если мы посмотрим на словацко-украинские отношения и на то, как мы несколько раз должны были спасать их после того, как ими был создан какой-то экономический конфликт с Россией, и сколько раз нам они не хотели помогать, так с этой точки зрения русские являются более достойными доверия партнерами для нас в экономической сфере&quot;, — отметил он.Так Калиняк ответил на вопрос о том, что означало бы для Словакии, если бы "русские были в Ужгороде или Киеве", при этом Москва никогда о подобных планах не заявляла.Как отметил евродепутат, он не хотел бы, чтобы Украина сдалась и на границах были русские, подчеркнув необходимость вести переговоры о мире для урегулирования конфликта. В оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), представленной в парламенте республики, раскритиковали слова Калиняка, заявив, что правительство Фицо своей риторикой сжигает мосты между республикой и ее союзниками.
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в мире, россия, словакия, киев, роберт фицо
В мире, Россия, Словакия, Киев, Роберт Фицо
Депутат Европарламента неожиданно заговорил о российском Киеве

Евродепутат Калиняк: Россия, заняв Киев, стала бы для Словакии надежным соседом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 6 мар — РИА Новости. Россия, заняв Киев, стала бы для Словакии надежным соседом, заявил депутат Европейского парламента, член партии Smer-SD Эрик Калиняк в интервью изданию Interez.
«

"Буду циником и скажу, что у нас наконец бы был надежный сосед. Если мы посмотрим на словацко-украинские отношения и на то, как мы несколько раз должны были спасать их после того, как ими был создан какой-то экономический конфликт с Россией, и сколько раз нам они не хотели помогать, так с этой точки зрения русские являются более достойными доверия партнерами для нас в экономической сфере", — отметил он.

Так Калиняк ответил на вопрос о том, что означало бы для Словакии, если бы "русские были в Ужгороде или Киеве", при этом Москва никогда о подобных планах не заявляла.
Как отметил евродепутат, он не хотел бы, чтобы Украина сдалась и на границах были русские, подчеркнув необходимость вести переговоры о мире для урегулирования конфликта.
В оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), представленной в парламенте республики, раскритиковали слова Калиняка, заявив, что правительство Фицо своей риторикой сжигает мосты между республикой и ее союзниками.
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