https://ria.ru/20250306/kellog-2003465812.html

Келлог раскритиковал попытки изолировать Россию

Келлог раскритиковал попытки изолировать Россию - РИА Новости, 06.03.2025

Келлог раскритиковал попытки изолировать Россию

Продолжение попыток изолировать и не общаться с Россией не является жизнеспособной стратегией, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:02:00+03:00

2025-03-06T18:02:00+03:00

2025-03-06T18:18:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

кит келлог

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989868399_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_be713e1c12fc8798f6db29b5d56948a5.jpg

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Продолжение попыток изолировать и не общаться с Россией не является жизнеспособной стратегией, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог."Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с русскими в условиях продолжающейся войны на Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией и, безусловно, не является ответственным дипломатическим подходом... Подход президента (США Дональда - ред.) Трампа ... основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией", - Келлог заявил во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250306/rossiya-2003438549.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, кит келлог