https://ria.ru/20250306/kellog-2003465812.html
Келлог раскритиковал попытки изолировать Россию
Келлог раскритиковал попытки изолировать Россию - РИА Новости, 06.03.2025
Келлог раскритиковал попытки изолировать Россию
Продолжение попыток изолировать и не общаться с Россией не является жизнеспособной стратегией, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:02:00+03:00
2025-03-06T18:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Продолжение попыток изолировать и не общаться с Россией не является жизнеспособной стратегией, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог."Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с русскими в условиях продолжающейся войны на Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией и, безусловно, не является ответственным дипломатическим подходом... Подход президента (США Дональда - ред.) Трампа ... основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией", - Келлог заявил во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250306/rossiya-2003438549.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, кит келлог
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Кит Келлог
Келлог раскритиковал попытки изолировать Россию
Келлог: стратегия изоляции России не является жизнеспособной